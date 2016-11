La mitad de las obras para eliminar barracones este año no han empezado

El plan ideado por Educación para acabar con los barracones escolares no está cumpliendo los plazos prometidos. El retraso fue utilizado el jueves como arma arrojadiza por parte de la oposición contra la gestión de Vicent Marzà. No en vano, según los datos facilitados por su departamento sobre nuevas construcciones, más de la mitad de las obras comprometidas para 2016 para este menester aún no han empezado a dos meses para que termine el año. Y hay casos en ni siquiera han llegado a la fase de licitación.

El mapa de infraestructuras se presentó en enero y preveía 124 grandes actuaciones prioritarias, de las que siete ya se habían iniciado en aquel momento. Entonces Marzà aseveró que el nuevo Consell «no promete, sino que se compromete», y tras criticar la «deplorable situación» de muchas escuelas y la «pésima gestión» del PP, denunció que «mientras se hacía negocio con los barracones vía Ciegsa miles de familias y docentes eran engañados con promesas incumplidas sobre nuevas construcciones», por lo que iban a «poner solución».

El listado de grandes obras incluía una estimación para su inicio. Básicamente se refería a centros íntegramente o con más del 50% del espacio en aulas prefabricadas, escuelas que se encontraban en muy mal estado de conservación y las que se necesitaban para cubrir nuevas demandas, pues los otros colegios del municipio estaban saturados. En otra relación de actuaciones se incluyeron 116 centros más con algún barracón, aunque en este caso sin plazo ni previsión de ejecución.

De las 124 obras, 29 debían haberse iniciado en el primer o segundo semestre de 2016. 22 se referían a centros con aulas prefabricadas y siete a las otras tipologías. Sin embargo, hasta ayer 18 de las intervenciones no habían comenzado, de las que 13 se centraban en colegios con barracones y otras cinco en solucionar necesidades de escolarización. Los problemas administrativos y de tramitación han estado detrás de los retrasos, ya se dieran a la hora de conseguir licencias municipales, durante el avance de la licitación o en la elaboración de los proyectos. Sin olvidar que los recursos humanos de la conselleria en el área de infraestructuras son limitados. Son obstáculos con los que también se topó el PP, que falló en todos sus planes para acabar con estas instalaciones.

Entre las obras pendientes para retirar aulas prefabricadas está la sección del IES La Encantà de San Fulgencio, que debían empezar durante el primer semestre, aunque según fuentes municipales la previsión es que lleguen este mes.

La reforma del Ceip La Callosilla de Callosa de Segura y la adecuación del IES Pere Maria Orts de Benidorm son otras actuaciones que tenían que arrancar en la primera parte del año y que no figuran entre las obras ya iniciadas o las que terminarán a lo largo del 2016-2017 en base a la información facilitada por la conselleria. En el segundo se llegó a empezar pero quedó paralizada hace años por la quiebra de la empresa.

Las otras diez intervenciones pendientes deberían arrancar durante el segundo semestre según la promesa inicial. En muchos colegios será imposible en los dos meses que quedan. Se trata del centro de Especial La Encarnación de Torrent, licitado entre febrero y abril; el Villar Palasí de Sagunto -donde la adjudicación se ha demorado por la revisión de propuestas anormales-; el 103 de Valencia, sin salir a concurso y donde el nuevo plazo de inicio previsto es marzo; el Cremona de Alaquàs, licitado a finales de octubre y aún en fase de presentación de ofertas; y el IES Ramón Muntaner de Xirivella, donde la última parte del proceso aún no se ha convocado. El compromiso de Educación, que ha admitido el retraso, es que en todos los citados salvo el de Callosa y el de Benidorm las obras arranquen a lo largo de este curso.

Las nueve obras en marcha

El listado de intervenciones contra barracones prometidas para el segundo semestre del año pero pendientes se completa con el José Pedrós de Piles, el IES Camp de Turia de Llíria, el Ceip La Xara, el Santo Ángel de la Guarda de Valencia y el Gasparot de la Vila Joiosa. Ninguno se ha licitado todavía.

Por contra, sí se han cumplido los plazos previstos en el Sanchis Banús de Ibi, el Cardenal Tarancón de Burriana, el Emilio Lluch de Náquera, el Ceip Benicadim de Beniarbeig, el Carraixet de Almàssera, el Reina Violant de Almassora, el IES Azorín de Petrer, el Príncipe de España de Rojales y el Ceip Playas de Orihuela.