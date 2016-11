Burjassot pone 63 multas a propietarios de animales en septiembre

La Policía Local de Burjassot ha puesto un total de 63 multas en el mes de septiembre a los propietarios de perros de la localidad, la mayoría de ellas por no recoger los excrementos, según ha informado el Ayuntamiento.

El consistorio intensificó desde la Concejalía de Policía y Seguridad Ciudadana los controles por la no recogida de excrementos en la vía pública y por la tenencia del chip de los animales de compañía, por lo que a diario se realizan controles en distintas franjas horarias.

Así, los agentes han interpuesto 63 sanciones a los propietarios de los perros --no sólo por la no recogida de excrementos (31 multas) y por no llevarlos identificados (12)--, sino por maltrato animal (6 multas), abandono (2), por no tenerlos inscritos en el registro de perros potencialmente peligrosos (5), por llevarlos sueltos (4) o, en el caso de propietarios de viviendas, por el uso de azufre para ahuyentar a los canes (3).

Dichas sanciones se han interpuesto por parte de los agentes tras apercibir e informar a los propietarios de los animales, en primer lugar, sobre la infracción que estaban cometiendo. Una vez comprobado que dichas personas han sido reincidentes, se les ha sancionado por el incumplimiento tanto de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, la de Tenencia de Animales o la de tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

El alcalde de Burjassot, Rafa García, ha asegurado que solucionar el problema de los excrementos de los animales es una prioridad para el Ayuntamiento. "Tenemos que estar concienciados en no ensuciar nuestras calles con los excrementos de los canes, ya que convivimos en sociedad y es vital para el municipio, y al mismo tiempo también ser conscientes de las obligaciones que todos los propietarios de los animales tienen para con sus mascotas", ha destacado.