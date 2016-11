Las familias numerosas sufren retrasos de cuatro meses para obtener el carné

Las familias numerosas de Valencia que quieren renovarse el certificado que lo acredita o aquellas que lo solicitan por primera vez tienen que esperar entre tres y cuatro meses, de media, para obtener el documento que les permite disfrutar de beneficios fiscales, descuentos en el transporte público o precios especiales en el ámbito cultural, deportivo o de ocio. Este plazo puede alargarse todavía más si falta o es incorrecto alguno de los documentos que deben presentar ante Dirección Territorial de Bienestar Social.

Así lo apuntan desde la Federación de Familias Numerosas de la Comunitat (Fanucova), entidad que achaca los retrasos a «la falta de recursos informáticos y de personal» de la conselleria, y plantea como solución la implantación del expediente electrónico y un sistema de cita previa para atender a aquellas familias que lo requieran. En concreto, según Fanucova, el pasado viernes (28 de octubre) se estaban resolviendo las solicitudes presentadas el 12 de julio (unos tres meses y medio de retraso).

El problema de las esperas en este ámbito, aunque se remonta a varios años atrás, se acrecentó a partir de agosto del pasado ejercicio, momento en el que se modificó la Ley de Protección de la Infancia, cambio que derivó en un aluvión de solicitudes de renovación de los certificados. A principios de año, la tardanza llegaba a los nueve meses, por lo que la conselleria tuvo que adoptar medidas paliativas ante el perjuicio que estaba provocando a estas familias.

Por un lado, optó por dejar de emitir títulos temporales, que expiran a los tres meses (plazo máximo legal para que la Administración realice el trámite) y por eliminar la atención personalizada en los servicios territoriales. De esta forma, centró todos sus recursos en emitir los carnés definitivos, por lo que ha podido reducir la espera a los entre tres y cuatro meses actuales.

Además, ante la imposibilidad de contar con un título provisional, las familias numerosas no podían acreditarlo hasta no poseer el certificado definitivo, por lo que el consell se vio obligado a emitir una carta a todos los agentes implicados (ayuntamientos, universidades, empresas...) rogando que mantuvieran los beneficios a estas familias simplemente presentando el documento que acreditaba que habían solicitado el título o su renovación. Sin embargo, quedó a la decisión final de cada entidad aplicar o no los descuentos previstos para este colectivo, que en la Comunitat supera las 58.000 familias.