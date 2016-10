Manifestación masiva en Valencia contra la reválida

Una numerosa manifestación de estudiantes recorre algunas de las principales calles de Valencia para expresar el rechazo a las evaluaciones de ESO y Bachillerato que recoge la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) --las conocidas como 'reválidas'-- y defender el derecho a una educación "digna".

La marcha ha salido poco después de las 12.00 horas de la Facultad de Geografía e Historia de la avenida Blasco Ibáñez de la capital del Turia y reúne a un gran número de alumnos, muchos de ellos muy jóvenes. El recorrido está encabezado por una pancarta del Sindicato de Estudiantes con el lema 'Reválidas franquistas No¡'.

Los jóvenes que participan en la protesta --convocada en toda España-- portan además paraguas amarillos y otros carteles donde se pueden leer consignas como 'LOMCE al WertEDERO', 'El mayor miedo del Gobierno es un pueblo culto' o 'Se vende mi futuro, sin derechos no hacemos clase'. Además, 'La educación no se vende, se defiende', 'Obrers i estudiants, units y endavant' y 'Si esto no se apaña caña, caña, caña' son algunos de los gritos que corean los manifestantes.

Cifras de la huelga

La portavoz del sindicato estudiantil, Isabel Aguilar, ha asegurado que la manifestación está siendo "un completo éxito". Además, ha facilitado las cifras de los alumnos que, según el Sindicato de Estudiantes, ha secundado la jornada de huelga: un 85 por ciento en ESO y un 70 por ciento en Bachillerato. "Esto demuestra que los estudiantes están dejando claro otra vez que no tolerarán que esto continúe y se siga afectando a sus derechos para tener una vida digna", ha aseverado.

Las protestas contra la LOMCE y las 'reválidas' continuarán esta tarde, con las manifestaciones y concentraciones convocadas en las tres capitales de provincia por la Plataforma en defensa de l'ensenyament públic.

Marzà, de acuerdo con las razones de la protesta

Por su parte, el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, ha remarcado que en su departamento están "de acuerdo en las razones de las movilizaciones de la comunidad educativa valenciana de hoy respecto a la LOMCE".

"Nuestra tarea como administración es continuar explicitando al Ministerio las razones por las que esta ley es contraproducente para la educación valenciana, por qué creemos necesaria su derogación y por qué hasta que esto no se produzca continuamos con todos los mecanismos activados para minimizar sus efectos en nuestro territorio", ha señalado a través de un comunicado.

En este sentido, desde la administración autonómica recuerdan que ha activado una serie de medidas para "minimizar los efectos negativos de la LOMCE en el sistema educativo valenciano desde el curso 2015-2016.

Entre ellas, subrayan que a Conselleria de Educación realizó el curso pasado una evaluación del alumnado de sexto de Primaria basada "en mejorar el aprendizaje del alumnado valenciano siguiendo la normativa, pero sin promover rankings a los que aspira el Ministerio de Educación".

En palabras de Marzà, "aquí estamos para evaluar el sistema educativo valenciano, para contribuir a su mejora y para asegurar el aprendizaje de calidad del alumnado. La reválida que se plantea desde el Ministerio no contribuye a ninguno de estos objetivos".