Igualdad reordenará el sector residencial para mayores con más plazas y nuevos centros

La Conselleria de Igualdad ha puesto en marcha un plan de reordenación del sector residencial para personas mayores que les garantizará el acceso a una plaza cerca de su entorno familiar, y para ello ampliará las plazas municipales e impulsará un plan para construir nuevos centros.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Politicas Inclusivas, Mónica Oltra, quien ha destacado que en la Comunitat la última residencia de gestión pública que se puso en marcha fue La Florida, en Alicante, en 1997.

Durante estas dos décadas, según Oltra, el antiguo gobierno de la Generalitat apostó por un modelo "mercantilizado" en el que "no tenían en cuenta las necesidades de los residentes. Un modelo de accesibilidad pervertido que privilegiaba a unos pocos, un negocio de amigos que se situó por encima de las personas".

Oltra ha señalado que el Consell no está ejecutando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declara ilegal el modelo de accesibilidad porque no puede sacar a ninguno de los mayores que ocupan alguna de las 2.158 plazas declaradas ilegales, aunque ha matizado que cuando vayan vaciándose no se cubrirán.

Además, a lo largo del próximo año se pondrá en marcha un plan de infraestructuras, elaborado teniendo en cuenta las necesidades poblacionales y en el que se incluye la construcción de nuevos centros -cuya cifra no ha concretado-, y un incremento presupuestario del 11,5 % para la mejora y acondicionamiento de centros, hasta alcanzar los 3,1 millones de euros.