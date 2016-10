Moragues: «Los dos bisontes murieron por inanición»

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, aseguró que ha sido la Fiscalía quien, “en base a sus informes, ha otorgado la condición de investigado al director de la reserva de Valdeserrillas”. El delegado del Gobierno realizó estas declaraciones minutos antes de la celebración del Día de la Policía Local de Valencia.

“Se le investiga por un posible delito de maltrato animal; dos bisontes murieron, uno de ellos sufrió una decapitación burda, y el otro apareció muerto y la cabeza se encontró a escasos metros; informes veterinarios han concluido que estos animales sufrían desnutrición, que murieron por inanición, y por eso la Fiscalía, y en base a sus informes, ha otorgado la condición de investigado al director de la reserva de Valdeserrillas”, aseguró Moragues.

“Es una cuestión de la Fiscalía, que es quien debe instruir este expediente y decidir si finalmente se le imputa o no un delito de maltrato animal”, indicó a preguntas de los periodistas.

“Siguen haciéndose análisis, las investigaciones continuán; aparecieron unas bolas y estamos a la espera de saber si contenían veneno, o no”, apuntó el delegado del Gobierno.

“La segunda decapitación se supone que fue por la propia putrefacción del animal, que hizo que se desplazase la cabeza; en el primer bisonte la cabeza no estaba, y la decapitación no fue fina, por lo que cualquier persona pudo realizar esa acción, pero no era para exponer la cabeza, porque en este tipo de casos se hace de forma más fina”, concluyó Moragues.