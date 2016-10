Soriano: «Vamos a trabajar lo más rápido posible, pero partimos de cero con la nueva RTVV»

El presidente del consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Enrique Soriano, ha señalado a EFE que van a trabajar "lo más rápido posible" en aplicar la ley para la puesta en marcha de la nueva Radiotelevisión Valenciana, aunque advierte de que parten "de cero".

"En estos momentos, hay unas personas que han sido elegidas, pero no hay nada más, no disponemos de nada todavía, con lo cual hay que ir poniendo las bases", señala en una entrevista con la Agencia EFE el recién elegido presidente del máximo órgano de gobierno y administración de la nueva radiotelevisión autonómica.

No obstante, se confiesa "optimista" con su nueva responsabilidad, pues de lo contrario, afirma, "con lo difícil que va a ser todo", no avanzarían, y asegura que supone "un reto importante" y un compromiso "desarrollar algo que en la Comunitat Valenciana seguramente nunca debió dejar de existir".

Indica que aún no ha dejado formalmente su trabajo de letrado en Les Corts, donde ha trabajado en los últimos 25 años, a la espera de que se publique el Diari Oficial de la Generalitat el nombramiento formal por parte del president del Consell y tomen posesión los miembros del consejo rector, lo que ocurrirá la semana que viene.

Soriano indica que el hecho de que falte un miembro en el consejo rector -la candidata propuesta por el PP Maite Fernández, que no logró los votos suficientes al ausentarse el grupo popular de la votación- no altera la puesta en marcha de este órgano, que "puede empezar a funcionar" en cuanto tomen posesión.

Afirma que los primeros pasos que hay que dar "son muchos", y parte de ellos tienen un plazo marcado en la Ley de Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico.

El presidente del órgano equivalente al consejo de administración de la extinta Radiotelevisión Valenciana advierte de que, una vez tomen posesión, se reunirán para establecer "un mínimo de funcionamiento interno, delimitar las funciones" y elaborar el reglamento interno, para el que la ley fija un plazo de dos meses desde la constitución.

Además, explica que habrá que diseñar una estructura básica para los primeros pasos, constituir la sociedad pública y, al mismo tiempo o inmediatamente después, convocar el concurso público para elegir al director general, algo para lo que no se atreve a dar un plazo hasta que no se reúna al consejo, pero que "no puede ser el primer día, evidentemente".

Soriano indica que también habrá que ver el presupuesto que tenía asignada la CVMC en la Ley de Presupuestos y analizar cómo se transfieren esas cuantías a la Corporación, así como preparar el mandato marco, para lo que existe un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la norma, que se cumple dentro de quince días.

Otra misión de la CVMC será la elaboración del contrato programa, que según la ley debe estar en el plazo de nueve meses desde la aprobación del mandato marco, por lo que hay que hacerlo "el año que viene, lo más rápidamente posible".

Preguntado sobre las emisiones en pruebas, destaca que una cosa es la emisión cuando empiece a funcionar formalmente la nueva radiotelevisión pública, para lo que habrá que esperar a que haya una persona al frente de la dirección general, y otra cosa son las pruebas para preparar el equipamiento técnico que permita emitir.

Precisa que será una resolución del consejo rector la que determine estas últimas emisiones en pruebas, pero matiza que, "en cualquier caso", no será "en fechas inmediatas".

Soriano ha afirmado finalmente que espera que el grupo popular, que ha participado tanto en la fase de elaboración de la ley como en la propuesta de candidatos al consejo rector, aunque en la votación de los candidatos se salió del pleno, siga participando en el proceso.