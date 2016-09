Entidades provida se movilizan por la maternidad

Cuatro entidades provida -Foro Valenciano de la Familia, Provida Valencia, Torrent Sí a la Vida y Fundación +Vida- iniciarán el próximo lunes una campaña de recogida de firmas bajo el nombre 'Ni un paso atrás en la protección a la maternidad' para oponerse a la tramitación de la derogación de la Ley 6/2009, de Protección a la Maternidad, aprobada el pasado mes de julio en Les Corts a propuesta de Compromís y con el apoyo de los grupos de PSPV y Podemos.

Además, el próximo lunes las cuatro entidades presentarán sus comparecencias por escrito ante la Comisión Especial de Participación Ciudadana después de que se les denegara la petición de comparecer en Les Corts, según anunciaron ayer. El objetivo, defender esta Ley que fue fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que consiguió la firma y el respaldo de 80.000 valencianos. «Se trata de la primera ILP en la historia de la Comunidad Valenciana que se convirtió en Ley autonómica. La reclamó la sociedad valenciana para apoyar a las mujeres embarazadas en situación de riesgo para que puedan continuar adelante con su embarazo y decidir con auténtica libertad al tener apoyos reales», aseguraron las entidades.

Durante todo el mes los cuatro grupos se movilizarán y organizarán una recogida de firmas tanto digital como en papel para pedir que la norma no solo no se derogue, sino que se aplique y se desarrolle. Y es que reconocen que la Ley tuvo un recorrido y una partida presupuestaria limitada al coincidir con «los años duros de la crisis». La página web en la que se podrán formalizar las firmas on line es 'niunpasoatras.es' y en ella se concreta que «si esta ley se deroga, todas las mujeres en situación de riesgo se quedarán totalmente desamparadas, viéndose abocadas al aborto».

Los actos centrales de esta campaña tendrán lugar el fin de semana del 21 al 23 de octubre. En concreto, para el día 22 de octubre han convocado una concentración en el Parterre a la que acudirán también grupos provida de otras ciudades españolas y en la que participará la plataforma 'Valencia, Sí a la Vida'.

El presidente del Foro Valenciano de la Familia, Vicente Morro, incidió ayer en los «perjuicios» de derogar esta norma que establece que «con el estado de gestación se suma ya un miembro más en la unidad familiar» e insistió en que la abolición de la Ley responde únicamente a «cuestiones ideológicas».