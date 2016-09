Takwa Rejeb accede por fin a su instituto en Valencia con hiyab

Minutos antes de las tres y media de la tarde Takwa Rejeb accedía a las instalaciones del IES José Benlliure de Valencia. Compañeros del instituto que salían de las clases o que esperaban al inicio de las mismas observaban con curiosidad a la joven que era el centro de atención de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas.

“Ya está, ya se ha mediado, hemos llegado todos a un acuerdo y estamos bien, ahora hay que retomar una vida normal, y que cada uno ejerza lo que debe; yo quiero llevar una vida normal, estudiar y formarme”, aseguró Takwa Rejeb antes de entrar a clase.

“Ahora entraré y a ver qué tal; dudo mucho que haya ningún problema, o eso espero, porque ellos –el centro– lo único que han hecho es cumplir el reglamento del instituto, y ahora, con lo que ha dicho la Conselleria, dudo mucho que haya ningún problema si ése era el impedimento”, señaló.

Educación emitió un comunicado el lunes en el que aseguró que se había decidido que la alumna asistiera con hiyab “a todas las clases lectivas”, con el objetivo de “garantizar el derecho a enseñanza” de la joven.

“A los compañeros aún no he tenido tiempo de conocerles porque éste era mi primer curso aquí, por lo que aún no he tenido la oportunidad de conocerles; lo que es antiguos compañeros de otros cursos y demás sí que han estado apoyándome, y se agradece bastante”, concluyó Takwa Rejeb.

La Conselleria anunció también el lunes que elaborará una normativa referente a las prendas de vestir del alumnado y que se utilizarán todo tipo de medidas para “fomentar la convivencia y la diversidad cultural en los centros educativos”, garantizando el derecho a la educación del alumnado, “máximo objetivo”.