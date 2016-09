Takwa Rejeb: «Si alguien intenta sobrepasar tus derechos y tus libertades tienes que luchar»

Tawka Rejeb podrá continuar sus estudios de Formación Profesional en el IES José Benlliure de Valencia.

¿Cómo te sientes?

Feliz de no tenerme que cambiar de centro. También por no haber tenido que renunciar a mis convicciones religiosas. Yo no quería ninguna polémica, tan sólo cumplir con mi religión. Me gustaría que pasara todo esto para poder seguir estudiando.

¿Qué piensas de la polémica que se ha organizado?

No soy una persona a la que le guste armar revuelo. Con mis reivindicaciones no tenía intención de atacar a nadie, sino que solo quería ejercer mis derechos. Siempre que alguien intenta sobrepasar tus derechos y tus libertades tienes que luchar por lo que te toca.

¿Te hubiera gustado que se resolviera de otra forma?

A mí siempre me han enseñado que los problemas se arreglan con diálogo. Pero ha sido difícil en este caso.

Hasta ahora no habías tenido problemas por llevar el hiyab.

Nunca. Desde pequeña lo he llevado y he pasado por varios centros educativos.

¿Por qué usas hiyab?

Por pura convicción religiosa. Nadie me obliga a ponermelo o quitármelo.

¿Crees que tu ejemplo puede servir a otras?

Espero que sí. Esto demuestra que las cosas cambian, aunque sea a pequeños pasos, granito a granito.

¿Qué te parece el comportamiento del centro?

Me lo dejaron claro desde el principio. O dejaba el hiyab en casa o no podía asistir. Me dijeron que no era por motivos religiosos.