Educación adjudica 1.656 plazas de profesores

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha adjudicado más de 1.100 plazas correspondientes a sustituciones, con lo que adelanta este procedimiento dos semanas.

En total, el departamento de Campanar ha adjudicado hoy 1.656 plazas --tanto de vacantes como de sustituciones-- que ocuparan docentes a partir del próximo lunes, 12 de septiembre. En relación a vacantes se cubren un total de 545, distribuidas en 235 en Alicante, 114 en Castelló y 196 en Valencia.

Las características de las vacantes se corresponden en plazas a tiempo parcial no cubiertas; jubilaciones que no estaban confirmadas y que, por lo tanto, no estaban registradas en el sistema; excedencias que se comunican en verano y que el sistema registra ahora; comisiones de servicio registradas ahora e incrementos de plazas.

En relación a las sustituciones, se han adjudicado 1.111, 268 en la provincia de Alicante, 138 en Castellón y 705 en Valencia. "Es, por lo tanto, la primera vez en muchos cursos que se consigue cubrir las sustituciones de profesorado pasando de los diez días o más de espera al inicio de curso a tan sólo dos días para ser adjudicadas", han subrayado desde la Conselleria.

Al respecto, el conseller, Vicent Marzà, ha destacado que "no se trata sólo de que en un año se ha recuperado el 57% del profesorado suprimido por los recortes del antiguo gobierno valenciano, también estamos haciendo un esfuerzo porque el alumnado valenciano no tenga que esperar más tiempo del estrictamente necesario a que llegue el sustituto del docente de baja".

Con estas primeras sustituciones, Educación "continúa con su política de mejorar el funcionamiento de las incidencias por bajas". El curso pasado se consiguió rebajar las sustituciones de una media de 20 días a 10, que tuvo como resultado que trabajaron 1.200 docentes más que en cursos anteriores y, sobre todo, que el alumnado tuviera el profesorado que le corresponde en el aula, han concluido en un comunicado.