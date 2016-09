Moncada suspende el inicio de curso por el calor

En la jornada del jueves han comenzado las clases para casi 800.000 alumnos de la Comunidad Valenciana. La amenaza del calor provocó que la Conselleria enviara este miércoles instrucciones a los centros recomendando adoptar medidas si se superaban los 30 grados a la sombra.

El Ayuntamiento de Moncada, basándose en esta circular, decidió suspender el inicio de las clases, y posponerlo hasta el próximo lunes, 12 de septiembre. En la mañana del jueves la noticia era comentada en muchos corrillos del pueblo.

“Muy bien, si no tienen aire acondicionado y no están los niños a gusto y pasando calor, pues nada, que empiecen el lunes, a ver si refresca un poquito”, comentó Gina C., vecina de Moncada.

“Me parece un poco mal, pienso que no ha sido por el calor, sino porque aquí en Moncada son fiestas, y aún quedan dos o tres días; en Alfara tienen colegio”, opinó Mª Terera Pimbo, vecina de Moncada. “Calor va a hacer mañana, y pasado, y el lunes; ¿suspenden las clases también el lunes? No me parece bien”, agregó.

“En algunos colegios sí me parece oportuno, porque hay algunos centros que no tienen las condiciones adecuadas para que los niños asistan a clase con esta calor porque no tienen aire acondicionado”, señaló Elisabet Mortes, vecina de Moncada. “Hay que acondicionar los colegios”, añadió.

“No me parece correcto porque si tiene que ser algo generalizado, han de empezar el colegio todos; lo que han de hacer es poner medios para que los niños puedan ir a clase estas fechas, en las que todos sabemos que hace calor”, indicó Vicente Sepúlveda, vecino de Moncada. “Seguramente hasta final de septiembre hará este calor; lo que hay que hacer es acondicionar los colegio, gastar menos dinero en otras cosas y más en educación”, concluyó.