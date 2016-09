La falta de inversión vial y la antigüedad de los coches disparan los accidentes en la Comunitat

La banda de l'explicació que parla de que « es necesario acelerar la retirada de la circulación de los coches más antiguos» (de a partir de 15 anys, no puc evitar que em faça mala olor i que em sone a "momento patrocinado por los fabricantes de coches".





Un vehicle amb una antiguitat determinada, mantingut corréctament i conduït per una persona pruedent no té per què ser cap perill per a la carretera.





Un vehicle nou de trinca, conduït per un fitipaldi imprudent pot liar-la molt parda.