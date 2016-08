La confederación afea que ayuntamientos no realicen el mantenimiento de los cauces

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) «sí que está haciendo sus deberes y asumiendo sus responsabilidades». Así de claro se mostraron ayer desde el órgano estatal encargado de la gestión de ríos, embalses y acuíferos de Valencia y buena parte de Alicante y Castellón. La confederación respondía así a las acusaciones de ayuntamientos y el propio Consell de que no estaba colaborando todo lo necesario con los consistorios para limpiar de cañas, vegetación muerta y residuos urbanos los cauces y barrancos valencianos con el objetivo de evitar inundaciones ante posibles lluvias intensas, como recogía ayer LAS PROVINCIAS.

Desde la CHJ explicaron que este organismo «se relaciona y coparticipa con otras administraciones», principalmente los ayuntamientos y la propia Generalitat, pero insistieron en que «debe haber corresponsabilidad». En esta línea, recordaron que deben ser los consistorios los que continúen con la labor iniciada por la confederación en un determinado punto, y lamentaron que no siempre es así y que, en ocasiones, hay ayuntamientos que no llevan a cabo este mantenimiento. De hecho, en una reunión celebrada a finales de julio a instancias de la Delegación del Gobierno y en la que participaron todas las administraciones implicadas (Diputación de Valencia y Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en representación de las poblaciones) se acordó que sería la CHJ la que se encargaría de la limpieza inicial y que, posteriormente, las administraciones locales llevarían a cabo el mantenimiento.

Sin embargo, «desgraciadamente en todos los casos no es así», indicaron desde el órgano hídrico, pese a que se mantienen continuas reuniones. Aún así, quisieron destacar que muchos otros ayuntamientos sí cumplen con su cometido, ya que las actuaciones de la CHJ las motivan, por un lado, las peticiones municipales y, por otro, el propio órgano en su papel de vigilancia de cauces y barrancos. Pero estas primeras actuaciones, sobre todo en el caso de las cañas, si no tienen una continuación en el tiempo, no son efectivas, ya que esta especie crece con mucha facilidad.

La CHJ replica que se mantienen continuas reuniones con el resto de administraciones

El agua de mar supera los 26 grados, uno de los aspectos que propicia la llegada de la gota fría

Por otra parte, recordaron también que, en parajes protegidos, la Conselleria de Medio Ambiente debe autorizar la actuación programada, por lo que este trámite hace que se demore también el expediente y, por tanto, el inicio de los trabajos.

Plan de choque

Por otra parte, desde la CHJ anunciaron que «en breve» se van a iniciar actuaciones de limpieza de cauces en las tres provincias. Así, concretaron, que se acaba de poner en marcha el acondicionamiento de una parte del barranco del Carraixet, concretamente en el espacio conocido como Pedralvilla, en los términos municipales de Serra y Olocau. Además, la confederación ha programado la limpieza del tramo final del río Turia, a su paso por los términos municipales de Quart de Poblet, Mislata y Xirivella, y la del río Tuéjar, a su paso por Calles.

En la provincia de Alicante se están llevando a cabo trabajos en la rambla Cucuch, a su paso por Novelda; mientras que en Castellón las actuaciones se centran en los barrancos de Maquial (Vall d'Uixó) y de la Rompuda (Oropesa). Además, indicaron que está ultimando la programación de más actuaciones en toda la Comunitat.

Las zonas que requieren una actuación más urgente son los barrancos del Carraixet y del Poyo, y los cauces de los ríos Turia, Girona, Magro, Vaca y Serpis, según indicaron el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel y los ayuntamientos de Beniarbeig, Ondara, l'Alcúdia, Xeraco y Gandia.

La urgencia de estas actuaciones se debe también al tradicional riesgo de inundaciones que sufre la Comunitat, principalmente entre mediados de septiembre y medianos de noviembre, momento del año en el que hay más posibilidades de que se registre un episodio de gota fría. Este fenómeno de lluvias intensas, incluso torrenciales, viene en parte propiciado por una alta temperatura en el agua del mar. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la temperatura del agua del mar frente a las costas de la Comunitat ya es superior a los 26 grados, cifra que está por encima del promedio normal para estas fechas.