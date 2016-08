El abandono de los cauces desata las críticas de los municipios con riesgo de inundación

«La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) debe hacer un poco más, debe colaborar más con sus ayuntamientos en la posibilidad de limpiar los cauces y barrancos, ya que hay cierta deficiencia a la hora de facilitar a los consistorios una limpieza básica y esencial. El riesgo cero no existe nunca, pero esto ayuda a que no haya determinados obstáculos en ríos y barrancos que dificulten el fluido natural de las aguas». El director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, describió así los problemas de inundaciones que podría originar la actual falta de limpieza de cauces y barrancos, sobre todo por la presencia de cañas, árboles muertos y residuos urbanos.

En esta línea, añadió que «no existe comunicación por parte de la CHJ con nuestros ayuntamientos» y, además, advirtió que el órgano estatal «tiene una carencia presupuestaria tremenda que impide dar una colaboración para limpiar». «Nos quejamos cuando el agua torrencial fluye por nuestros cauces, pero también hay que colaborar con nuestros municipios y eso es responsabilidad de la CHJ», agregó Ángel. Por tanto, parece que, por el momento, el plan conjunto que pretendía agilizar la limpieza de cauces impulsado por la confederación junto con las diputaciones, el Consell y los municipios hace un mes no acaba de arrancar.

Por otra parte, el director general de Emergencias citó los barrancos del Carraixet, que recoge aguas de la vertiente sur de la Sierra Calderona, del Poyo, entre los ríos Júcar y Turia, y los alrededores de este último río como las zonas en las que «se puede hacer un esfuerzo mayor». «Los alcaldes nos trasladan las dificultades que tienen», apuntó.

A estos espacios, además, habría que sumar otros como el río Girona, que presenta abundante vegetación, especialmente en la zona cercana al municipio de Beniarbeig. El alcalde de este municipio, Vicente Cebolla, recordó ayer que meses atrás se sumó al convenio con la CHJ por el que la confederación se comprometía a hacer una primera limpieza si el consistorio se encargaba después del mantenimiento. A pesar de las llamadas realizadas pidiendo que se actuase, de momento no ha habido respuesta. Y no sólo eso, sino que recientemente, al tener que disparar el castillo de fuegos artificiales de las fiestas, se encargó el consistorio de actuar sobre el tramo más cercano para evitar posibles riesgos. Asimismo, están a la espera de que se limpie otra de las zonas. Si no reciben respuesta optarán, según el primer edil, por hacerla ellos por temor al peligro que existiría en caso de fuertes lluvias.

También sobre el río Girona, desde Ondara se ha pedido a la CHJ que limpie el tramo que afecta a su localidad y que linda con El Verger, en el que ya se quitaron cañas en la zona por donde pasa la corriente, aunque no en los laterales. Esperan que la confederación haga una valoración, puesto que la parte urbana de los cauces las arregla el consistorio.

Gobierno en funciones

Por su parte, el alcalde de Xeraco, Francesc Serralta, dijo que la limpieza y canalización del río Vaca se trata de una obra que es «absolutamente necesaria para evitar las inundaciones que se producen todos los años en los períodos de fuertes lluvias». El río se encuentra «totalmente podrido» y lleno de cañas, por lo que se produce mucha sequedad, lo que implica la muerte de una gran cantidad de peces». Según Serralta, «el problema del Vaca es que se encuentra dentro de la CHJ, «que depende del Ministerio de Fomento, que está en funciones». Además, la falta de canalización del río favorece las inundaciones en la época de fuertes lluvias.

Respecto al Serpis, «la CHJ no quiere hacer nada, por lo que autorizó al Ayuntamiento de Gandia a realizar la limpieza pero, evidentemente, si la confederación no tiene dinero, el consistorio menos aún», explicó el concejal de gestión responsable del territorio de Gandia. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Marenys de Rafalcaid, Loli Rodríguez, término municipal donde se encuentra el cauce del Serpis, aseguró que el río se encuentra lleno de cañas y suciedad. «Las ratas, los mosquitos, las cucarachas y las serpientes nos están invadiendo por culpa de la suciedad y falta de limpieza», declaró indignada Rodríguez. «Los vecinos hemos llevado a cabo una limpieza de la zona, quitando plásticos y suciedad, pero no es suficiente, necesitamos a responsables que realicen esta tarea a fondo para acabar con todo el malestar y con los insectos», señaló Rodríguez. Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de l'Alcúdia aprobó recientemente una moción para pedir a la CHJ la limpieza del río Magro a su paso por la localidad. Desde el consistorio resaltaron que «se echa en falta la acción y la iniciativa de la confederación hidrográfica, que es quien tiene las competencias».

Y no es un problema exclusivo de la cuenca del Júcar. El Ayuntamiento de Benejúzar, en Alicante, ha enviado una solicitud a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para que acometa la limpieza y desbroce de los cauces del río Segura y de las ramblas de Lo Rubes y del Estrecho o Pinohermoso.