Una obra de teatro para todos los públicos sobre suicidios desata las críticas de los padres

«Muy desagradable», «inapropiado» o «una vergüenza» son algunos de los calificativos que los indignados padres de Paterna dieron ayer a la obra de teatro para todos los públicos «La boîte de bonheur» («la caja de la felicidad») de Purpurina Circus que se representó en el Parc Central el sábado a las 20 horas. La razón: que el protagonista, de nombre Purpu, se intenta suicidar ahorcándose, clavándose un cuchillo o electrocutándose, al meter la cabeza en un barreño con agua y meter en él un secador de pelo encendido.

Ya el mismo sábado, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, pidió perdón si la obra «ha podido herir la sensibilidad de alguien». «Si ha sido así, desde luego pediremos explicaciones y por supuesto no volverán a trabajar con el Ayuntamiento», adelantó el primer edil. Este extremo fue más tarde confirmado por fuentes municipales consultadas por LAS PROVINCIAS, que han explicado que la empresa es «de reconocido prestigio». Sin embargo, hicieron hincapié en que pedirán «explicaciones» a El Ayudante del Barquero, la empresa de programación cultural encargada de las cuatro obras de teatro en la calle que se han celebrado en Paterna durante las fiestas de este mes.

«No entendemos lo que ha pasado, la obra se ha representado muchas veces y nunca había pasado nada así», explicaron desde la empresa. Aseguran que la obra «hay que verla hasta el final». Si bien al principio es cierto que el protagonista, un hombre al que deja su novia, intenta quitarse la vida, luego la historia se convierte «en una metáfora sobre cómo no nos debe hacer falta nadie más para ser felices».

El Ayuntamiento asegura que desconocía de qué iba la obra, pero lo cierto es que la sinopsis ya deja caer que la temática no es del todo infantil: «Ha llegado el día de la boda. Víctor empieza el día imaginándose lo feliz que será al lado de Estela, su novia. Suena el teléfono, es ella. Todo se hunde. Estela se ha ido... con otro. Amargado, llora en soldad su desgracia hasta que una misteriosa caja aparece en su casa. Es la 'Boîte de Bonheur', la caja de la felicidad». En otros resúmenes de la obra, incluso, se dice que el protagonista, «desesperado, piensa en desaparecer de este mundo».

«Es un espectáculo de payasos muy blanco y los niños acaban queriendo hacerse fotos con Purpu, estamos muy tristes», aseguran desde El Ayudante del Barquero. Sin embargo, las opiniones de los vecinos de Paterna son muy distintos. «Un espectáculo para niños donde trata de suicidarse de varias maneras... llevas a tu sobrina a verla y tienes que huir espantada», explicaba una vecina. «Ha sido lamentable que empiece un espectáculo infantil con un intento de suicidio», comentaba otra. «Todo el mundo se ha ido, eso no es para niño», decía otra espectadora.

Sin embargo, desde El Ayudante del Barquero, la empresa organizadora del evento, indicaron que los intentos de suicidio «son muy blancos». «Cuando coge el cuchillo se pincha y lo deja caer asustado, cuando mete la cabeza en el barreño se da con el secador en la cabeza...», describen. Los testimonios difieren. Aseguran que los niños «lloraban» cuando veían el cuchillo. «Mi hija preguntaba si nos iban a clavar el cuchillo», decía una de las asistentes, que abandonó el lugar antes de que la obra finalizara.

Mientras, desde el grupo municipal popular aseguraron que pedirán explicaciones en el Consistorio a través de la Comisión de Cultura y preguntarán si se conocía de qué iba la obra y si era para todos los públicos. Fuentes municipales, por su parte, confirmaron que El Ayudante del Barquero no volverá a contratar con el Ayuntamiento y que quizá se equivocaron al no poner que la obra no era para todos los públicos sino para mayores de 7 o 12 años de edad (aunque los organizadores insisten en que es un espectáculo familiar apto para todos los espectadores).