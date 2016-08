Otro curso marcado por el recelo

El 8 de septiembre arranca el curso escolar. Es el segundo desde la llegada del nuevo equipo de Educación y todo hace prever que se mantendrá la tensión que despertó durante el pasado ejercicio. Al menos en lo que se refiere a la escuela concertada, que en enero afrontará la renovación de los contratos con la administración en todas las etapas con la excepción de Primaria. Es decir, afectará a la gran mayoría de titulares del sector. No será la única novedad en política educativa: en los próximos meses se conocerán los detalles de la nueva ley de educación valenciana y del modelo lingüístico de las escuelas, del que se sabe más bien poco.

En cuanto a la rutina de los centros educativos, empieza a aplicarse la bajada de las ratios máximas de alumnos por aula, crecen las clases para niños de dos años en colegios públicos y llegarán las verdaderas reválidas de la Lomce. En el ámbito docente se prevén plantillas más estables y novedades en el modelo de formación del profesorado. Eso sí, todas las escuelas, públicas y concertadas, asumen que la actividad en los primeros días de septiembre será frenética debido al retraso en la convocatoria de las becas de comedor y transporte. Sin olvidar la compra de libros por parte de los centros para completar los bancos. También llegaron tarde las ayudas universitarias, con parte de las mismas en el limbo tras los recursos de la Católica contra la exclusión de los estudiantes de las privadas y la decisión del TSJ de suspender cautelarmente dos de las modalidades.

Renovación de conciertos

Una cuestión fundamental para el futuro de la red

Los colegios concertados que ofrecen Infantil, ESO, Bachillerato y FP afrontan en enero la renovación de sus contratos con la administración por cuatro años más. Los que se aprueben, que se conocerán en marzo o abril, entrarán en vigor en agosto de 2017. La palabra más repetida entre el sector es incertidumbre y recelo. Fuentes patronales alegan que el motivo está en el cambio de tendencia durante el curso pasado: la red no creció pese a mantener la demanda, la mayoría de aulas suprimidas fueron de Infantil y FP y se denegaron sistemáticamente las ampliaciones solicitadas, con directrices oficiales incluidas. Por contra, se crearon más de 400 aulas en escuelas públicas. Se teme que el cambio de paradigma se acentúe de cara a la renovación, de manera que se fomente un trasvase de alumnos hacia la red pública. Lo resume un representante de centros. «En anteriores renovaciones si tenías el colegio lleno no te preocupabas. Ahora si los públicos de alrededor tienen plazas libres sí, independientemente de tu matrícula».

No es asunto baladí. «Va a ser un tema central», declara Vicente Morro, portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, la entidad que aglutina al sector privado concertado y principal oposición a Marzà desde las aulas. «Está claro que van contra el sistema de conciertos, ya han dicho que la educación concertada está para llegar donde no lo haga la pública. Dicen que cumplen la ley, pero se olvidan de la parte que no les interesa, como el derecho a elegir». A su juicio el curso empezará como terminó el anterior: «con falta de diálogo y con voluntad de aplicar un proyecto político».

Preguntadas por la renovación, fuentes de la conselleria explican que «como se ha dicho siempre y se ha trasladado a los agentes implicados, la educación concertada está asegurada donde sea necesaria y siempre cumpliendo con rigor las condiciones para garantizar los derechos de las familias en las mismas condiciones que en la red pública».

El modelo lingüístico

El tratamiento de las lenguas oficiales, el gran debate

El nuevo decreto de plurilingüismo se conocerá en otoño y entrará en vigor en el 2017-2018. La clave estará en si se mantiene el sistema de doble línea aunque modificado (programas en castellano o valenciano como lengua vehicular) o se avanza hacia el modelo único que agrada a Compromís. En Alicante los padres católicos ya han anunciado movilizaciones si se impone la segunda opción. Tras el encuentro del Consell en Torrevieja el pasado verano, desde Presidencia se informó de que «tendrá en cuenta las especifidades sociales y lingüísticas de todas las comarcas valencianas».

Una ley valenciana de educación

Potenciar el inglés y el buscar el consenso

También trascenderán detalles de la Ley Integral de la Educación Valenciana, que debe sentar las bases del modelo a aplicar en la Comunitat. De momento sólo se sabe que incidirá en la mejora de los conocimientos de inglés entre el alumnado (para lo que se deberá impulsar la formación del profesorado) y que se intentará alcanzar el máximo consenso. No será sencillo teniendo en cuenta las posiciones enfrentadas de los partidos de la oposición -ya se rechazó un proyecto de ley presentado por el PP- y el recelo del sector privado de la enseñanza.

Los libros de texto

El último pago de las ayudas sigue pendiente

El curso que empieza será el de Xarxallibres, el programa que ha permitido repartir ayudas de hasta 200 euros entre el alumnado de etapas obligatorias. Los segundos pagos siguen pendientes en la mayoría de casos y dependen de los ayuntamientos. En cuanto a los bancos de reutilización, son muchos los centros que aún no han comprado los manuales que precisan para completar los lotes entregados por las familias. Sobre todo en los concertados, que recibirán el dinero que los financian con el ejercicio avanzado.

Educación reconoce que la gratuidad plena no llegará este curso, aunque en el peor de los casos el ahorro será más que considerable entre las familias participantes. La gestión de los bancos fue muy criticada el curso pasado por la mayor parte de la comunidad educativa.

Las universidades privadas

La justicia decidirá sobre las nuevas políticas

La exclusión del alumnado de los centros privados de las becas del Consell y de las prácticas sanitarias en hospitales públicos se debatirá en los tribunales. De momento, el TSJ ha suspendido cautelarmente ambas medidas, aunque en el caso de las ayudas sólo afecta a dos de las seis modalidades impulsadas.

Educación ha cargado contra la Católica, promotora de los recursos que están detrás de la paralización. La universidad consideró que el trato diferenciado a su alumnado respecto al de las públicas no se ajustaba a derecho. Además, varias de las convocatorias se han iniciado con el curso terminado, lo que seguro retrasará su resolución.

Incertidumbre en Infantil

El coste de la plaza, en el aire por los cambios aplicados

Hay malestar entre las escuelas infantiles de Primer Ciclo. Las familias aún no saben cuál será el coste real de las plazas, pues las nuevas ayudas que las cofinancian siguen en tramitación pese a que la actividad empieza el 1 de septiembre. Irán por renta y oscilarán entre los 70 y los 200 euros. Sin olvidar los pagos pendientes del curso pasado y la competencia de las aulas de dos años en coles públicos, que se duplican.

La reforma educativa se completa

Llegan las verdaderas reválidas de la Lomce

La reforma educativa de la Lomce se completa en este ejercicio con la adaptación de los cursos pares de la ESO y Bachillerato. En los que cierran la etapa se aplicará ya la nueva evaluación externa, la llamada reválida. En la de 4º servirá de prueba, pues no tendrá efectos académicos, pero en la de 2º de Bachillerato, aunque no contará para superar la etapa, sí computará para calcular la nota de acceso a la universidad.

El Consell, que ya aplicó una alternativa a la de 6º de Primaria pese al requerimiento del ministerio -amenaza de contencioso incluida-, dará guerra. Marzà, que también rechaza las nuevas evaluaciones, quiere impulsar una reunión de autonomías para consensuar medidas. Dicho de otra forma, se auguran nuevos enfrentamientos con el gobierno en materia educativa.

Las infraestructuras

Colegios prometidos para eliminar barracones

El plan de mejora de las infraestructuras públicas afronta una fase crítica. Ideado para eliminar barracones y cubrir necesidades de escolarización, entre el segundo semestre del año y el primero de 2017 Educación se ha comprometido a iniciar las obras en 37 centros, ya sean adecuaciones o nuevas construcciones. La inversión es más que importante y hay algunas actuaciones prometidas para el primer semestre de 2016 que siguen a la espera.

La jornada continua

La postura de las familias será determinante

Para el curso que empieza más de 300 colegios -la mayoría públicos- han solicitado aplicar completa o parcialmente la jornada continua. Hasta ahora funcionaba en una treintena de manera experimental para evaluar su impacto en el rendimiento, aunque no han trascendido los informes definitivos. En aquellos donde se ha autorizado el proyecto presentado sólo queda la votación de las familias, que llegará el 15 de septiembre. Se necesitará el apoyo de al menos el 55% del censo y el cambio se aplicará en octubre.

Las plantillas docentes

Más estabilidad y acuerdo en la red concertada

Las plantillas docentes ganarán en estabilidad después de que en el concurso de traslados se haya dado una solución a los dos mil profesores funcionarios sin destino definitivo. Además, las oposiciones han sido jugosas (1.210 plazas). En materia de personal quedan flecos pendientes de atar como el del personal de los conservatorios, sin olvidar que el sindicato mayoritario, el Stepv, presionará para conseguir un acceso diferenciado para los interinos.

Además, se activará el nuevo modelo de formación del profesorado, con tres centros específicos más y un aumento del personal. En relación al sector concertado, se ha pactado con la mayoría sindical y las patronales una bolsa de recolocación de los profesores afectados por la supresión de unidades. Ha sido la única confluencia entre las partes.

El comedor y el transporte

Más inversión, pero caos en la tramitación

Educación ha aumentado el presupuesto de becas de comedor con diez millones adicionales y cubrirán a los alumnos de las aulas de dos años y a los de las pedanías que carecen de centro, que serán beneficiarios directos. En cuanto al transporte, las ayudas para estudiantes con derecho pero que no tienen ruta de autobús asignada crecen un 30%. Respecto al contrato con las empresas que prestan el servicio -el más jugoso de Educación- no dará tiempo a adjudicarlo antes del inicio del curso, por lo que se prorroga el anterior.

La cruz ha estado en el retraso de la tramitación de las ayudas, pues las convocatorias llegaron a pocos días de empezar agosto, mes inhábil en los centros. De ahí que se haya aprobado un plazo extraordinario para la presentación de solicitudes (hasta el 5 de septiembre). Educación se ha disculpado públicamente ante las familias y los equipos directivos por los trastornos creados.

Evaluaciones externas

Los datos valencianos en PISA llegan en diciembre

Aunque Educación ha eliminado las pruebas para detectar fortalezas y debilidades en los centros y se resiste a las evaluaciones de la Lomce, este curso habrá información en este sentido. Los resultados del informe PISA 2015, en el que participó la Comunitat, se conocerán en diciembre.