El TSJCV paraliza 3,15 millones de euros de becas por el recurso de la Universidad Católica

Muchos universitarios de las catolicas van a tener que dejar sus carreras por no concederles las becas., algo totalmente injusto. Esto se ha convertido en una caza de brujas por un gobierno comunista que si pudiera le pegaria fuego a todo lo que suene a Iglesias o a religión como ya hicieron en la guerra civil. Las becas siempre se han concedido de acuerdo a las rentas familiares y debe seguir siendo asi, no hay que ser sectarios con los que no piensan como ellos. Lo que tienen que hacer es pagar las que no concedieron el curso pasado y ponerse a trabajar para crear mas plazas publicas y que dejen ya de hacer el vago estos gobernantes , que respeten la Constitución en el articulo que dice que todos los estudiantes tendran igualdad de oportunidades.