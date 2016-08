Los nervios siempre son protagonistas de las oposiciones. Tras varios meses e incluso años dedicando horas, días y semanas al temario y a la normativa correspondiente, miles de aspirantes se enfrentan a la prueba que, en el mejor de los casos, les garantizará un futuro mejor. Con esta ilusión e inquietud se presentó Rosa Ortiz, una mujer de 33 años que padece acondroplasia, un trastorno en el crecimiento óseo de los cartílagos que provoca enanismo.

A pesar de su vitalidad y ganas de alcanzar sus sueños, éstos se vieron truncados cuando, por segunda vez consecutiva, se encontró que en el aula donde se examinaba no habían adaptado el mobiliario necesario para ella cuando lo había solicitado con anterioridad. Tal y como ella relató a LAS PROVINCIAS, no era la primera vez que se presentaba a estas oposiciones y, para no volver a encontrarse con esta situación tan incómoda, se encargó de enviar toda la documentación pertinente a la Conselleria de Educación para que el próximo año le garantizaran el mobiliario necesario el día de la prueba y poder presentarse así en igualdad de condiciones.

Pero, a pesar de la confirmación que recibió por escrito, la sorpresa fue mayúscula cuando llegó al centro donde se examinaba, el mismo que el año anterior. «Los responsables de la oposición me dijeron que no sabían qué hacer conmigo justo cuando iba a examinarme. Justo al entrar en el aula, no una hora antes». Como solución provisional para que pudiese realizar el examen, decidieron colocar su taburete especial en una silla corriente. El resultado no sólo fue un terrible dolor físico, sino también emocional, ya que la situación superó a Rosa y le impidió implicarse al máximo. Por lo tanto, decidió abandonar.

«Existe una falta de inclusión social», asegura. Desde esta perspectiva, señala que a todos «se les llena la boca al hablar de igualdad de oportunidades, y de los derechos de todos los ciudadanos», pero que realmente, la normativa responde a un mundo ideal que no existe en la práctica. También afirma que, desde la Conselleria que dirige el conseller Vicent Marzà, nadie coge sus llamadas o se ha puesto en contacto con ella para pedirle disculpas o darle una explicación.

Aún así, ella no piensa darse por vencida y su intención es presentarse el próximo año para poder ejercer de profesora de pedagogía terapéutica. Con su ejemplo, Rosa quiere recordar que aún queda mucho por hacer en inclusión social.