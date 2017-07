1.200 interinos sin capacitación en valenciano, a punto de perder el empleo Decenas de interinos concentrados ayer a las puertas de la Conselleria de Educación. / stepv Los docentes que carecen de la formación en la lengua autóctona tienen dos días para abandonar de forma momentánea las bolsas de trabajo de Educación D. GUINDO Miércoles, 26 julio 2017, 01:36

valencia. Unos 1.200 interinos que, en buena parte de los casos, llevan más de una década trabajando como docentes de la Conselleria de Educación viven estos días en un brete. Al no contar con el certificado de capacitación para la enseñanza en valenciano, deben desactivarse de las bolsas de Educación si no quieren perder su sitio. Y el plazo expira mañana sin que, al menos hasta ayer, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se haya pronunciado ante el recurso interpuesto por el sindicato CSI-F contra esta decisión.

Mientras los jueces no digan lo contrario, estos interinos que cubren vacantes (además de muchos otros que realizan sustituciones durante el curso) no tienen más remedio que abandonar de forma momentánea estas bolsas hasta que adquieran la formación requerida por la Generalitat. Si no lo hacen, se exponen a que la conselleria les asigne una de las, aproximadamente, 8.000 plazas que cada año no están cubiertas por funcionarios y de las que se nutren los interinos. Sin embargo, al no cumplir las condiciones que marca la plaza, quedarían excluidos de la bolsa, por lo que el castigo sería mucho peor.

Sobre ello, el CSI-F ya denunció que, durante la moratoria que se ofreció al colectivo para conseguir esta formación, «la Administración autonómica no ha ofrecido la formación adecuada a la que se comprometió ni las pruebas suficientes para obtener la acreditación». Frente a ello, «ha endurecido los requisitos». Por tanto, y ante la negativa a ampliar los plazos, el sindicato recurrió la decisión ante el TSJ, sin que hasta el momento tenga contestación, por lo que la incertidumbre de este colectivo ha llegado ya al límite.

Por tanto, estos 1.200 interinos quedarán fuera del proceso de elección de vacantes de este mes, y no tendrán opción de trabajar, probablemente, en buena parte del año, aunque algunos de ellos llevan cerca de 20 años cubriendo vacantes y superan ya los 60 años de edad. Si la oferta de plazas es de dos años, el periodo de inactividad podrá ser incluso mayor, según advertían desde la formación sindical.