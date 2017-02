«La Diputación es el ejemplo de cómo aumentar la financiación a los municipios»

Redacción. El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha afirmado, en el marco de las Jornadas Municipalistas por una Financiación Justa, que «esta vez no podemos perder el tren del cambio del modelo de financiación autonómica y local", y ha puesto a la institución que preside como ejemplo de que "se puede aumentar la financiación a los municipios, tanto en inversiones como en transferencias incondicionadas».

«Desde el inicio de la legislatura, esta nueva Diputación de Valencia viene concediendo a los ayuntamientos el 23% de los recursos de forma directa a través de los distintos planes provinciales, un modelo al que le quedaba una pata por cubrir, y que hemos cubierto con el Fondo de Cooperación Municipal, junto a la Generalitat, que destina 41,2 millones de euros a los municipios para inversiones y gasto corriente», ha explicado Rodríguez.

El presidente de la Diputación de Valencia ha repasado los programas e iniciativas que han cambiado el modelo de gestión en la Corporación en la presente legislatura, desde el Plan de Inversiones Sostenibles (IFS) que ha invertido 82 millones de euros en los municipios valencianos, con casi 2.000 obras ejecutadas -un 99,5% de justificación de las mismas- y unos 3.500 puestos de trabajo creados o mantenidos, hasta el Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS), que ha pasado de 17 a 34 millones de euros y un anticipo del 85% de la ayuda «para paliar la falta de liquidez de los municipios».

En esta línea, el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat y la Diputación, que destina 41,2 millones a los municipios valencianos para inversiones y gasto corriente, «cuadra el círculo de la financiación local», según Rodríguez. El presidente de la Diputación ha destacado que «por primera vez hemos puesto en marcha un Fondo que recoge el Estatuto de Autonomía y que venían pidiendo muchos años los alcaldes y alcaldesas, y que al fin es una realidad bajo un criterio poblacional ponderado para beneficiar a los municipios más pequeños». «De nada sirve tener unas calles preciosas de granito si no puedes limpiarlas», ha concluido Rodríguez.

Codo a codo

Rodríguez se ha expresado en estos términos en el transcurso de una mesa de trabajo moderada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y en la que también han intervenido el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Javier Suárez, que en su exposición ante alcaldes y alcaldesas ha explicado que las transferencias estatales y autonómicas, tema de debate, «están para cubrir la brecha de necesidades que no son cubiertas con la capacidad fiscal de los municipios».

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha coincidido con Suárez en el «moderado optimismo» que se desprende de la intención por parte del Estado de abordar conjuntamente la reforma de la financiación autonómica y la local. En cuanto al papel y el futuro de las diputaciones, Rodríguez sólo ha estado de acuerdo en parte con el catedrático, que aboga porque sean las autonomías las que «se organicen sus niveles intermedios dentro de una estructura federa lista».

Para Rodríguez, «es lógico que las autonomías decidan el modelo si caminamos hacia un modelo federal, pero me preocupa quién se va a acordar de los municipios, un papel que ahora cumplen las diputaciones, que miran desde abajo y que, como en el caso de la de Valencia, trabaja codo con codo con los ayuntamientos y no desde una posición de presunta superioridad como ocurría con otros equipos de gobierno». «Aunque siempre he defendido que el nombre no hace la cosa, las diputaciones están formadas y gestionadas por municipalistas», añadió el presidente de la Diputación.