Las empresas ilegales de un polígono de Oliva generan pérdidas del 25% al resto

Las empresas que desarrollan su labor en el polígono El Brosquil de Oliva sufren pérdidas anuales del 25% por culpa de los negocios ilegales que se han establecido en esta zona comercial y que no cumplen con ninguna de las normativas a las que obliga la ley, según denuncian los empresarios. En esta zona industrial trabajan de forma clandestina muchos talleres relacionados con la automoción, como indicó el presidente de la Asociación de Empresarios de El Brosquil, Paco Cardona. Estos negocios obtienen mayores beneficios ya que incumplen «todas las normas laborales y de seguridad», precisó.

«Carecen de licencia de actividad y tienen a empleados sin asegurar, por todo ello no tienen que pagar impuestos y todo son beneficios», agregó Cardona. Este tipo de establecimientos suele trabajar «con la persiana bajada» pero con algún reclamo para que los «posibles clientes encuentren sus talleres».

La mayoría de negocios clandestinos están relacionados con la automoción aunque cada vez hay más de otros sectores: «Está perjudicando a todo el tejido empresarial de Oliva, no sólo a las empresas que estamos en El Brosquil». Las pérdidas que estas empresas ilegales generan a los negocios que cumplen con la normativa «son elevadas». «Hay que tener en cuenta que un taller paga honorarios altos a un especialista, algo que los establecimientos clandestinos no hacen», agregó Cardona. «En un negocio de plancha y pintura, por ejemplo, un operario percibe entre 27 y 32 euros por hora de trabajo, ya que el local ofrece un servicio de calidad y una garantía por la labor realizada», añadió.

Más controles

Esto no se cumple en los establecimientos ilegales. «Pueden estar pagando entre 5 y 6 euros a los empleados que tengan, que muchas veces están desempeñando un trabajo para el que no están cualificados», detalló el representante del polígono. Cardona indicó que el 80% de los locales de El Brosquil cumplen con la normativa y con sus impuestos. «Hacemos frente a los costes de la Seguridad Social y los pagos que cada sector requiere, algo que los ilegales no hacen. Para ellos todo son beneficios», añadió.

También recordó que los negocios clandestinos «se suelen mover». «Pueden cerrar en cualquier momento y marcharse a otra zona industrial de la Safor», apostilló. El presidente de los empresarios añadió que la Guardia Civil visita el polígono para hacer controles a las empresas legales, pero que falta «un poco de control sobre estos negocios clandestinos».

Cardona puso como ejemplo el control del reciclaje. «Las empresas que estamos en una situación legal llevamos un férreo control sobre el material que utilizamos y desechamos. Tenemos un libro donde anotamos qué hacemos con todo el material que nos sobra y quién lo retira», relató.Las mercantiles que trabajan al margen de la ley abocan los restos en cualquier lado y «nadie les puede decir nada». «Aparecen filtros de coches o camiones en las papeleras del polígono y recipientes con aceite usado en cualquier parcela», denunció Cardona.