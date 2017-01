Requena pide por unanimidad ser declarada zona catastrófica por el temporal

El Ayuntamiento de Requena ha aprobado hoy por unanimidad pedir la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (antes zona catastrófica), después de los daños sufridos por los cortes de luz y agua provocados por el temporal de nieve y viento de la semana pasada.

La concejala de Comunicación de Requena, María José Arroyo, ha informado a EFE de que la petición ha sido aprobada por los 8 ediles del PSPV del equipo de gobierno, y el resto de la oposición, PP (7 concejales), Requena Participa (3), Ciudadanos (1), EU (1) y Requena y Aldeas (1), por considerar la situación "extraordinaria".

Según ha explicado, en la visita que realizó ayer al municipio el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, les aseguró que no hacía falta la declaración de zona catastrófica, pero el consistorio ha preferido hacerlo, "ante la posibilidad de que luego nos dijeran que no podríamos acceder a ayudas por no haberlo declarado".

Arroyo ha señalado que los daños en el municipio "no están cuantificados" y "son más morales" aunque ha apuntado que principalmente fueron por consecuencia de los cortes de luz, agua y teléfono, aunque también hubo caída de árboles y alguna marquesina.

La edil ha recordado que ayer el consistorio abrió una oficina de atención, para que los afectados presenten sus reclamaciones y ellos hagan de "intermediarios" con la administración que corresponda para solicitar daños por el temporal

Ha señalado que ayer mismo ya acudió mucha gente a la oficina "pero para pedir información" y les han recomendado que adjunten fotografías de los daños y las copias de los partes que presenten a las compañías que corresponda.

La propuesta de alcaldía para el pleno extraordinario y urgente celebrado hoy a primera hora de la mañana recuerda que las nevadas sucedidas desde la tarde del pasado jueves, 19 de enero, han "perturbado gravemente las condiciones de vida de la población".

Produjo, prosigue la propuesta, "la paralización, como consecuencia del mismo, de los servicios públicos esenciales de suministro eléctrico, telefonía, agua corriente en la mayoría de nuestro termino municipal y durante varios días".

Por ello, han solicitado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, para su consideración por el Consejo de Ministros, y darán traslado de su solicitud al Gobierno y a la Generalitat para que procedan a efectuarla.