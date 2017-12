Procesan a cuatro médicos de Castellón que diagnosticaron una lumbalgia a un paciente que murió de meningitis bacteriana El hombre acudió a urgencias en cuatro ocasiones y en la última de ellas perdió la consciencia y falleció en la UCI EFE Martes, 12 diciembre 2017, 18:37

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha confirmado el procesamiento de cuatro médicos del Hospital General por una posible "mala praxis" tras diagnosticar una lumbalgia a un hombre que acudió a urgencias cuatro veces y que falleció por meningitis bacteriana.

El procesamiento surge tras una denuncia presentada después del fallecimiento de un hombre que acudió en agosto 2014 a urgencias del Hospital General hasta en cuatro ocasiones y se le diagnosticó lumbociatalgia (dolor lumbar), pese a presentar cefaleas, leucocitosis, parestesias y dolor a la palpación espinal, entre otros síntomas.

La última vez que acudió sufrió deterioro del nivel de conciencia y fue llevado a la UCI donde se le realizaron diferentes pruebas y falleció por meningitis bacteriana.

El paciente, según el auto, "acudió repetidamente a urgencias" donde los médicos "pudieron comprobar el evidente fracaso persistente del tratamiento para la lumbociatalgia, más el añadido de la cefalea y la leucocitosis aparecidos después", por lo que "no parece aceptable que no se plantearan la existencia de otra dolencia".

Agrega el auto que "los síntomas no remitían, sino que se iban agravando en cada consulta" y "sin embargo, se persistió en un tratamiento que, si pudo parecer aceptable en un primer momento, cabe manifestarse errado tras la nefasta evolución que pudo irse comprobando, pues el paciente acudió varias veces a urgencias".

La experiencia médica, añade, "concluye que es de buena praxis que el médico considere en primer lugar los diagnósticos de mayor entidad". "Por ello, cabe no descartar una mala praxis" cuando el paciente acudió por segunda vez a urgencias donde "ya se apreció el fracaso del tratamiento ofrecido la primera vez y otros añadidos síntomas como cefalea intensa, parestesias y leucocitosis, que probablemente obligaban al facultativo a otras pruebas que descartaran problemas o riesgos mucho más graves que una lumbalgia", añade.

Los cuatro médicos que fueron denunciados presentaron un recurso ante este auto de procedimiento abreviado, pero el juez considera que "no se pueden replantear ahora cuestiones que ya fueron analizadas en nuestros anteriores autos, ni introducir cuestiones que no fueron planteadas con anterioridad, ni cuestiones nuevas que no habían sido presentadas en el anterior recurso de reforma". Por ello se rechazan los recursos y se acuerda continuar con la causa por los trámites del procedimiento abreviado.