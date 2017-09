Burriana suspende el encierro de toros embolados porque la autorización del Consell no lo recoge Toros embolados, en una imagen de archivo. / LP El festejo taurino estaba previsto para la noche de este lunes EUROPA PRESS Lunes, 4 septiembre 2017, 19:29

La Alcaldía de Burriana (Castellón) ha informado que el festejo taurino previsto para la noche de este lunes consistente en un encierro de 6 toros embolados ha sido suspendido por la dirección de festejos, actuando en nombre de la Alcaldía, ya que la autorización emitida por la Dirección Territorial de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana únicamente recoge 'un festejo de encierro', pero no de toros embolados. Además, en el Decreto Regulador de Festejos Taurinos Tradicionales, bous al carrer, no se recoge dicha modalidad.

Según ha informado la propia concejala de fiestas, Lluïsa Monferrer, "Cabe explicar, que la tramitación municipal se ha realizado correctamente, y que se solicitó autorización para el festejo concreto de 'encierro de toros embolados', pero la citada autorización no contempla dicha modalidad, y no podemos sino acatar la legislación vigente y además cumplir con lo que viene autorizado, puesto que sería una irresponsabilidad no hacerlo así".