CCOO cifra en 20 los contratos en el hospital Provincial de Castellón desde septiembre de 2015

El sindicato CCOO ha denunciado este viernes que desde la llegada de la actual Dirección del Consorcio Hospitalario Provincial, el 3 de septiembre de 2015, se ha contratado en el centro a un total de 20 profesionales "a dedo".

CCOO ha respondido así al comunicado que hizo público este jueves el centro hospitalario, en el que aseguraba que las contrataciones se realizan respetando "siempre" los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad y garantizando "al máximo" la objetividad en la selección.

Según el sindicato, dichas contrataciones se han realizado argumentando para su formalización mecanismos "alternativos" a los establecidos en la regulación propia de las bolsas del Consorcio, una lista que se origina a partir de dos orígenes: la bolsa de trabajo de la Conselleria de Sanidad y la selección de curriculums.

Del primer proveedor -según CCOO- la lista incluye 5 médicos especialistas, 1 fisioterapeuta y 1 técnico superior. Esta lista de contratos realizados "fuera de bolsa" -ha añadido- se ve incrementada con la contratación de personal a través de curriculums, que incluye 10 enfermeros, 1 técnico de rayos y dos médicos anestesistas.

Al respecto, el sindicato ha explicado que el Consorcio rige su contratación de personal de carácter temporal por lo regulado en el documento de bases generales de contratación no permanente, aprobadas a tal efecto por el Consejo de Gobierno en 2006, "en las cuales no se contempla ninguna de las vías de selección de personal que están utilizando desde esta Dirección, más allá del funcionamiento de las bolsas propias del Consorcio, muy bien determinado en el documento de las bases".

Sin garantía

Así, desde CCOO han reiterado que en el Consorcio se está contratando "sin garantía de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de espaldas a la reglamentación establecida, no pudiendo sustituirse por mecanismos de selección alternativos no reglamentados, al albedrío del interés de cada momento".

Además, ha subrayado que no puede argumentarse la responsabilidad del comité de empresa del Consorcio, órgano de representación del personal "cuya finalidad no consiste en avalar la práctica de contrataciones de la empresa, sino que efectúa un visado de la misma, y que en cada uno de los contratos efectuados fuera de bolsa ha hecho constar la no conformidad".

Por lo tanto, desde el sindicato se ha instado a la Dirección del Consorcio a que "deje de intentar confundir a la opinión pública y garantice a la ciudadaníala igualdad de acceso al empleo público en el Consorcio".