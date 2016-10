La Fiscalía admite la denuncia por 4.713 facturas irregulares del Hospital Provincial de Castellón

Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia interpuesta el pasado mes de junio por Gerencia del Hospital Provincial de Castellón por la existencia de 4.713 facturas supuestamente irregulares en el centro entre 2006 y 2015 y que ascendían a un valor total de 25 millones de euros, según ha confirmado este lunes en una rueda de prensa la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón.

El gerente del Hospital Provincial de Castellón presentó en junio la denuncia ante Fiscalía Anticorrupción de un total de 4.713 facturas "irregulares" por valor de 25 millones de euros con la empresa Piaf, investigada en el caso Gürtel por presuntamente financiar ilegalmente al Partido Popular, y con Telecso, propiedad de un hijo de la primera mercantil, para que determinara si hubo delito en estas contrataciones realizadas entre los años 2006 y 2015.

Según se informó en su momento, eran facturas del servicio de mantenimiento y reparación por un importe superior al fijado en el expediente de contratación o directamente que no contaban con un expediente, por lo que se presumía que se abonaron por trabajos no realizados. Se trata de facturas a Piaf por 12 millones superiores a la cantidad que figura en los expedientes y otros 12 millones en los que directamente "no hay expedientes de contratación", 5,5 a Piaf y 6,5 a Telecso.

La consellera ha mostrado este lunes su "satisfacción" tanto por la admisión a trámite de esta denuncia como por que no se haya admitido a trámite la querella que interpuso el PP de la Diputación de Castellón contra ella por haber denunciado estas presuntas irregularidades en el centro sanitario.

«No nos va nadie a meter miedo»

"No nos va nadie a meter miedo, ni a amedrentar, ni a disuadir de destapar cualquier irregularidad que detectemos en la gestión de los años pasados", ha avisado. En ese sentido, ha subrayado que el dinero público tiene que ser utilizado para "fortalecer la salud pública y no para que nadie haga negocio con la sanidad", ha recalcado.

Al respecto, ha recordado que esta facturación supuestamente irregular se produjo durante el mandato tanto del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra como del actual, Javier Moliner, así como durante los consellers que en esta época, el último de ellos, ha recordado, Manuel Llombart.

Montón ha recalcado que desde que su equipo accedió a la conselleria están tratando de "solucionar" todos los problemas que se han ido encontrado en el Hospital Provincial de Castellón y ha recalcado que están "eliminando la mala gestión, las corruptelas y las irregularidades que se han ido encontrando y que motivó la presentación de esta denuncia.

Así, ha destacado que han implantado una integración funcional del centro sanitario porque era el único que no contaba con una población asignada. "Queremos que esté hospital tenga un presente y un futuro", ha recalcado.

Por ello, ha recordado que han asumido la deuda que arrastraba el Hospital de 40 millones fruto "de la mala gestión" y que además han invertido 19 millones sobre todo para reforzar tratamientos oncológicos y reforzar la salud mental. "Esta es la labor que seguiremos llevando adelante día a día como mucha honestidad y tesón", ha garantizado.