El primer pleno de Barcala apueba por unanimidad sueldos para todos Imagen del primer pleno desde la llegada a la alcaldía del popular Luis Barcala, celebrado ayer en el Salón Azul. / efe / morell Todos los miembros de la nueva corporación tendrán retricución de forma exclusiva o parcial, menos los tránsfugas Belmonte y Sepulcre EFE / E. P. ALICANTE. Viernes, 27 abril 2018, 00:49

Los cinco grupos políticos con representación en el ayuntamiento de Alicante y los dos concejales tránsfugas respaldaron ayer, por unanimidad, el nuevo reparto de retribuciones, que a partir de ahora alcanza a todos los miembros de la corporación ya sea de forma exclusiva o parcial, a excepción de los citados no adscritos.

De este modo, el Partido Popular, que ostenta la Alcaldía, tendrá siete dedicaciones exclusivas, todas menos la del concejal Carlos Castillo, vicepresidente de la Diputación de Alicante.

En cuanto al resto, el PSPV tendrá cuatro dedicaciones exclusivas y dos parciales; Guanyar Alacant y Ciudadanos, tres completas y dos parciales; y, Compromís dos exclusivas y una parcial.

Los no adscritos, la ex de Guanyar Nerea Belmonte y el ex de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, siguen sin sueldo, a excepción de las compensaciones por pleno; aunque Sepulcre sí tiene sueldo en la Diputación de Alicante como diputado.

Este fue uno de los primeros acuerdos del primer pleno del ayuntamiento alicantino presidido por el nuevo alcalde, el popular Luis Barcala, quien fue investido en el cargo hace justo una semana gracias a que la socialista Eva Montesinos no recabó el apoyo de los partidos de centro-derecha ni de ninguno de los dos tránsfugas.

La sesión plenaria presidida por Barcala tuvo la novedad de celebrarse en el Salón Azul, anexo a la sala habitual de plenos, debido a que el pasado fin de semana una moldura de yeso de entre 6 y 7 kilogramos de peso cayera del techo al asiento que ocupan la tránsfuga Nerea Belmonte y María José Molina (Ciudadanos). Dicha sala seguirá sin utilizarse hasta que culmine un estudio encargado sobre el estado del techo para prevenir situaciones de riesgo.

Al respecto, el edil de infraestructuras, Israel Cortés, explicó que se han solicitado «informes» que incluyen las situaciones vividas desde el año pasado y como consecuencia de las filtraciones de agua que sufre el Salón de Plenos y que obligó hace algunos meses a cambiar el cuadro del rey Felipe VI.

Así, indicó que se espera conocer qué «medidas» se han adoptado desde entonces y ha alegado: «Si no se hizo lo que debía, se tomarán medidas». Además, afirmó que se está analizando el techo para evitar más desprendimientos y que cuando estén los informes se darán a conocer.

El punto del reparto de las retribuciones contó con el apoyo tanto del equipo de gobierno, del PP, como de los exsocios del tripartito, el PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís, de Ciudadanos y de los no adscritos Sepulcre y la citada Belmonte. Ésta última, que desde que fuera expulsada del grupo municipal de Guanyar en 2016 dejó de cobrar un sueldo municipal, tomó la palabra para defender que «hay que cobrar por desarrollar un trabajo digno».

Dirigiéndose especialmente al PSPV-PSOE, Guanyar y Compromis, apuntó que ésta «es una conquista histórica de la izquierda para que todas las clases puedan acceder a la política», y añadió que pide esto tanto para ella «como para los demás».

El otro concejal que intervino en este asunto fue el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quien aprovechó para calificar de «vergonzoso» el pleno de investidura que hizo alcalde al popular Barcala, y lamentar que la ciudad vaya a estar dirigida por «minigobiernos» durante un año y medio: primero con los socialistas y después con populares.

Pavón, contento

Pavón se felicitó que se garanticen las retribuciones «a todos los concejales de todos los grupos municipales».

Previamente, todos los grupos también apoyaron unánimemente una propuesta para conceder una bonificación del 95 por ciento en la cuota del impuesto municipal sobre instalaciones, construcciones y obras para los trabajos del centro de atención de la Asociación Alicantina de Síndrome de Down, en la calle Médico Pedro Herrero.