El presidente del Puerto reabre el debate sobre la contaminación de la carga de graneles

ALICANTE. Lunes, 30 abril 2018, 00:26

El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, ha vuelto a abrir este fin de semana el debate sobre la contaminación que genera el puerto y defendió los informes elaborados por la Universidad de Alicante (UA) sobre la polución generada por la carga y descarga de graneles al aire libre.

Gisbert acusó a los vecinos de «terrorismo informativo» al hablar de la afección en la salud de las personas. Así, alegó que «sólo el 35 por ciento de las partículas, tienen origen en los graneles». Los vecinos de los barrios cercanos llevan años denunciando los problemas para su salud que genera esta contaminación. Mientras tanto, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, pidió ayer a Gisbert prudencia a la hora de hablar sobre la salud de los vecinos.

En declaraciones a los medios, tras mantener un encuentro con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, el presidente del Puerto solicitó que «alguien que no sea un inculto» se siente a discutir los informes del Instituto Interuniversitario de Ingeniería Química. Gisbert precisó que el Instituto, además de captar las partículas que se emiten, como hace cada dos años una entidad de calidad ambiental (ECMCA), las ha analizado químicamente. «Porque partículas está emitiendo un autobús en este momento; emite partículas PM10, que las captan; los captadores están en zonas con circulación», sostuvo antes de cuestionarse si se habla «de graneles o de otras cosas». Así, alegó que el 35 por ciento de las partículas provienen de los graneles y que «la mayor parte son aerosoles marinos, que vienen del mar; entonces la única forma de discutir sobre el informe de la universidad es que alguien a la altura de los profesionales de la UA: Serios, rigurosos, que han pasado oposiciones; alguien, que no sea un inculto, se siente con ellos a discutirlo», manifestó en relación a las múltiples denuncias que han realizado los vecinos. «Aquí lo que están haciendo es demagogia; están haciendo mucho daño», criticó Gisbert. «Los señores de la Asociación de Vecinos de Gran Vía Sur, cuando cogen su coche están emitiendo partículas PM10. Y decir que se está afectando a la salud de las personas, en este caso, me parece terrorismo; pero terrorismo informativo, utilizar como han utilizado a los niños es hacer terrorismo informativo», sentenció.

Por su parte, ayer se manifestó Miguel Ángel Pavón, portavoz de Guanyar en el Ayuntamiento. «El señor Gisbert debería ser más prudente y comedido cuando se atreve a acusar a los vecinos de terrorismo informativo. Llevan luchando de forma legítima desde mucho antes que llegara Gisbert a la presidencia contra la carga y descarga de graneles a cielo abierto», criticó el que fuera vicealcalde de Alicante.