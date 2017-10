Gabriel Echávarri responde al ultimátum de Compromís y dice que seguirá presidiendo los plenos El alcalde de Alicante recuerda que si él no preside el pleno «lo presidiría el PP» EFE ALICANTE Miércoles, 4 octubre 2017, 14:15

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha asegurado que presidirá el pleno de este mes de octubre, el extraordinario del día 19 "y el de noviembre, el de diciembre, el de enero y el de febrero". Echávarri ha respondido así al ultimátum que dio este martes su socio en el consistorio y líder de Compromís, Natxo Bellido, para que deje el cargo antes del pleno de octubre tras su citación para el viernes como investigado por el presunto fraccionamiento de contratos en Comercio.

Echávarri ha atendido a los medios tras inaugurar la Fan Zone de la Selección Española por el partido ante Albania en la plaza del Ayuntamiento. El alcalde ha afirmado que si él no preside el pleno "lo presidiría el PP", y ha aclarado "a todo el mundo" que cuando se pide al PSPV que "releve al alcalde, el PSPV no pone y quita alcaldes".

"Vamos a un acto de toma de posesión donde no tenemos mayoría; quizás no la tenga nadie, quizás nadie suma 15, pero el alcalde es automáticamente la lista más votada en las elecciones: que es el PP", ha recordado y ha abogado por que el PSPV "aguante la presión" como lo hizo con el exsíndic socialista Ángel Luna, en el momento en el que le pusieron dos denuncias.

Así, ha recalcado que Luna "llegó a juicio" pero si el PSOE "hubiera cedido a la presión quizás Camps sería presidente hoy", ha añadido. Sin embargo, el PSPV y Luna, como síndic en las Corts, "siguió fuerte" y "el resto de la historia se conoce", ha manifestado.

"Lo que está en juego es que el PP, que ha arruinado la Comunitat y esta ciudad, vuelva a la Alcaldía de Alicante, que es lo que buscan", ha dicho y ha insistido en "estar más firmes que nunca" con "la bandera de la dignidad" y "a pesar de lo que se pueda escuchar y que pueda afectar, más o menos".

"Lo que está en juego es que Alicante siga teniendo un gobierno decente" de quienes llevan "muchos años luchando porque en Alicante haya oportunidades de vida dignas para todo el mundo". Frente a ello, ha situado a quienes "buscan derribar, volver a asaltar el ayuntamiento, por una vía judicial para buscar la dimisión del alcalde elegido".

Con todo, ha negado querer "secuestrar" la ciudad, como le acusó el PP y ha reconocido que no quiere quedarse gobernando en solitario con sus seis ediles. "No quiero, le he hecho una propuesta a Compromís para que se mantenga el gobierno. No quiero quedarme con seis, pero si se van, no tendremos más remedio que continuar", ha lamentado. La alternativa, ha seguido, es "el PP, entonces no hay más".