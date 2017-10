«El cambio climático apunta a más incendios forestales»

El científico norteamericano Edward Rubin, portavoz del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y que obtuvo el premio Nobel en 2007, pronunció ayer una conferencia en la Universitat Politècnica de València la charla 'Climate Change Challenges and Opportunities: The Critical Role of University Research and Education' en el marco de la cátedra de Cambio Climático de la Universitat, impulsada por la Conselleria de Agricultura.

Rubin advirtió de que España «va a ser más vulnerable a un clima más seco, con menos lluvia, a la desertificación» y auguró que «ese va a ser el futuro» del país «si no hacemos nada». Todos estas transformaciones tienen, remarcó, su efecto en los incendios registrados en Galicia o California, entre otros puntos.

Invitó a las instituciones académicas a «trabajar juntos» para frenar los efectos del cambio climático. En este sentido, señaló que los investigadores pueden proponer medidas y dar «soluciones a los políticos» para controlar la degradación del planeta.

En su opinión, «hay que buscar soluciones para el fondo del problema y para adaptarnos a los cambios que ya están sucediendo, como un clima más seco con temperaturas más altas». «En general, parece que lo que va a pasar es que en las partes del mundo donde hay sequía habrá más sequía y donde hay lluvia, más lluvia, los extremos», apostilló.

Para intentar frenarlo, Edward Rubin dijo que «lo principal es el uso más eficaz de la energía» y abogó por «disminuir el petróleo y apostar por fuentes renovables».