La discoteca de Benidorm retira la oferta para camareras «guapas», «solteras» y sin novios «enfermos celosos»

Una discoteca de Benidorm ha ordenado a su encargado retirar un anuncio, colgado en una red social, en la se convocaba un casting "de nuevas candidatas" para ocupar un puesto de camarera con contrato para los meses de julio y agosto. Entre las condiciones para acceder al empleo se exigía ser "guapa" y tener "buen físico" así como ser "soltera" y no tener "novios enfermos celosos".

El gerente de la discoteca Richard New Look ha atribuido a "una mala redacción" o "un error de expresión" la oferta de trabajo que el encargado de la discoteca publicaba en su cuenta de Facebook en la que reclamaba camareras "guapas con buen físico" y "solteras" para evitar "novios enfermos celosos". Además, una de las condiciones era "llevar tacones o cuñas".

El anuncio era retirado este domingo por la noche y el propietario, Richard Romero, ha pedido "disculpas si alguien se ha podido sentir ofendido" porque "somos una empresa seria que llevamos 25 años trabajando en el mundo de la noche". No obstante, el dueño afirma que le "cuesta mucho encontrar ofensas en el texto" pero cree que "se presta a mal entendidos porque no está bien expresado".

Romero ha explicado a Europa Press que la oferta de trabajo se refería a "evitar que cualquier novio o familiar interfiera o entorpezca la labor profesional de la camarera" y "en ningún caso" a que ésta no tuviera pareja sentimental como condición obligatoria para acceder al puesto.

También ha asegurado que las mismas condiciones se aplican a los camareros de sexo masculino y que la empresa tenía pensado publicar una oferta de trabajo similar para cubrir las vacantes masculinas.

En lo que respecta al uso obligatorio de tacones, el propietario del local ha apuntado que se debe a que "las barras son muy altas" y el resto de requisitos a "cuestiones de imagen" de la discoteca.

Oferta laboral

El encargado en su anuncio fijaba como condición que los novios no podrían esperar a las empleadas a la puerta del local "a las 5 --de la madrugada" para llevarlas a casa y advertía de que "mucho menos" podrían estar en la barra "controlándola". "De ser así no trabajaría más y buscaríamos otra nueva", aseguraba para advertir: "El que avisa no es traidor, esas son las condiciones, son fáciles y claras".

El encargado ha querido justificar en un vídeo en una red social que esas mismas condiciones solicitadas para un hombre "no pasaría nada". Además, indica que las mujeres "muy bajitas" deberían llevar tacones o plataformas que "son incómodas" para atender en las barras del local para "ser más altas y se las vea mejor".

"Pero como lo he dicho de la mujer os volvéis locas, algunas os habéis vuelto locas conmigo", afirma en el video y asegura que le han enviado mensajes con insultos, deseándole la muerte y deseando que vaya a la cárcel, "cosas brutales y uno tiene genio y tiene que defenderse". "¿Estáis mal de la cabeza? Si alguna mujer se ha sentido ofendida le pido disculpas", señala.

"Lo que quiero decir con que no quiero novias con novios celosos enfermos es que muchas veces, en todos los años, he visto a novios que han venido a la discoteca a controlar a la novia desde la barra y cuando la ha saludado un chico, ha llegado y se han montado peleas fuertes. O les ha montado un pollo fuerte con las chicas llorando en la barra y se tiene que ir", ha manifestado.

El Consell, "preocupado"

Ante esta información, el secretario autonómico de empleo y director del Servef, Enric Nomdedéu, ha señalado que desde su departamento ven "con preocupación" la "proliferación de anuncios marcadamente sexistas que aparecen en diferentes redes sociales o en páginas webs" pero ha advertido de que "mientras estos anuncios no sean oficiales y no intenten registrarse en el Servef, tenemos una grave dificultad a la hora de actuar".

"Lo que sí hacemos es trabajar coordinadamente con la Conselleria de Igualdad para procurar que sean denunciados en el Observatorio de igualdad de género que persigue este tipos de actitudes que obviamente son absolutamente inaceptables", ha considerado.