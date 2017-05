Guanyar y Compromís impiden aprobar el cartel de la feria taurina de Hogueras de San Juan

Los partidos Guanyar Alacant y Compromís han rechazado hoy, en el marco de la junta de gobierno local del ayuntamiento de Alicante, la aprobación de los carteles de la feria taurina de las Hogueras de San Juan para este año, donde aparece una fotografía y versos sobre el toro del poeta Miguel Hernández.

De esta manera, los promotores del cartel taurino pretenden rendir tributo al poeta oriolano con motivo del 75 aniversario de su fallecimiento.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz municipal y de Compromís, Natxo Bellido, su formación había solicitado la retirada del punto al entender que debía aprobarse vía decreto de la concejalía correspondiente, una propuesta que ha sido rechazada al entenderse que el órgano al que corresponde dar la luz verde al cartel de la feria taurina es la junta de gobierno local.

De esta manera, por el momento se ha desestimado el punto a la espera de comprobar si el pliego de condiciones recoge explícitamente si es necesaria su aprobación por junta de gobierno local.

Bellido ha detallado que el secretario le ha comunicado que "no es preceptivo" que sea este órgano quien apruebe los carteles de la feria.

A pesar de esta decisión, el portavoz ha asegurado que su formación "no obstaculizará" su posterior aprobación en otra junta de gobierno local, si finalmente se determina que el pliego de condiciones del contrato recoge la necesidad de que salga adelante en este órgano.

Bellido ha reconocido que "personalmente" no les gusta el cartel, puesto que aparece la figura del poeta Miguel Hernández y ha añadido que su formación es contraria a la celebración de los toros, al igual que Guanyar Alacant.

Sin embargo, "en el pacto de gobierno no hay nada" sobre la tauromaquia y el tripartito "no ha tomado ninguna decisión política sobre las corridas de toros", por lo que ha aseverado que la feria saldrá adelante, "como todos los años".

"Este equipo de gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre los toros; para que haya una decisión que implique un cambio, más en un tema tan sensible como éste, debería haber un debate previo que no se ha producido", ha agregado.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos (C's) Antonio Manresa ha calificado los hechos como "polémica estéril" que se repite cada año por estas fechas desde que gobierna el tripartito.

"Podemos estar de acuerdo en si se le da o no subvención a los toros, pero el contrato hay que cumplirlo y acaba este año; hay que mojarse, no se puede estar siempre de perfil", ha dicho en referencia a Bellido.

Desde el PP han criticado el "sectarismo" del equipo de gobierno y han tachado la decisión de la junta de gobierno de "injustificable" e "irresponsable".

"Lo de decir que no se aprueba en junta de gobierno porque hay que hacerlo por decreto es una excusa injustificable ya que esta decisión va a ocasionar un perjuicio económico", ha opinado la concejala Mari Carmen de España, quien ha asegurado que este daño no afectará únicamente a los taurinos sino "al turismo y la ciudad en general".