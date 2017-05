Nuestras manos son la principal vía de transmisión de gérmenes

Desde hace diez años se celebra a nivel mundial el Día de la Higiene de Manos, un sencillo hábito que puede salvar vidas. La campaña va orientada especialmente al sector sanitario para prevenir la propagación de gérmenes en el entorno hospitalario así como al paciente y el público en general para que se tome conciencia de la importancia del lavado de manos en el día a día. El Grupo Hospitalario HLA, cuyo hospital referencia en Alicante es Clínica Vistahermosa, se suma al compromiso de fomentar este hábito en sus centros. El doctor Jorge del Diego, responsable nacional de Medicina Preventiva del Grupo Asisa, nos da las claves para evitar la propagación de gérmenes a través de las manos.

¿Qué tipo de enfermedades se pueden transmitir a través de las manos?

Las enfermedades que podemos transmitir en un ámbito intrahospitalario a través de nuestras manos son aquéllas conocidas como nosocomiales, o infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS). Existe suficiente evidencia científica que reconoce a las manos como la principal vía de transmisión de gérmenes que, a través de transmisión cruzada, causan la mayoría de estas infecciones. Por tanto, la higiene de manos se convierte, de esta manera, en la principal medida para cortar dicha transmisión y evitar estas IRAS que causan miles de muertes diariamente en todo el mundo.

¿Cuántas veces deberíamos lavarnos las manos al cabo del día?

Dependerá de las actividades que llevemos a cabo en la red intrahospitalaria, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya define, desde hace muchos años, los 5 momentos clave para la higiene de manos: antes y después de la atención al paciente, antes de realizar una técnica aséptica, después de posibilidad de contacto con fluidos corporales y después del contacto con el entorno del paciente.

Ésta se puede realizar con agua y jabón (lavado de manos) o soluciones hidroalcohólicas (desinfección de las manos), teniendo cada una de ellas su propia finalidad e indicaciones dentro del ámbito intrahospitalario.

¿Nos lavamos correctamente las manos?

Si hablamos de la técnica y del cumplimiento de los 5 momentos de la OMS, la experiencia y los datos nos sugieren claramente que aún queda camino por recorrer. Es necesario conocer las distintas técnicas de la higiene de manos (lavado, desinfección e incluso prequirúrgica) para aplicar el procedimiento que corresponda en cada momento y así respetar los 5 momentos antes mencionados. Creo que es importante señalar que el uso de guantes nunca sustituye la higiene de manos. Desde los Servicios de Medicina Preventiva, debemos aumentar la concienciación y formación de nuestros profesionales en ambos sentidos (uso de guantes e higiene de manos).

¿Las soluciones hidroalcohólicas son efectivas?

Son eficaces, efectivas y eficientes. La mayor parte de las soluciones hidroalcohólicas en la actualidad disponen de una excelente efectividad frente a todo tipo de microorganismos, y además ésta es rápida (pocos segundos). Sin embargo, no solo tener un producto con una formulación efectiva es necesario, si no que la clave está en potenciar las propiedades para que inviten usarlo. El mejor producto es aquel que, siendo efectivo, se usa.

¿Cómo se preparan los hospitales para evitar el contagio de enfermedades a través del contacto con las manos? ¿En España hay concienciación respecto a la higiene de manos?

En España tenemos grandes especialistas y referentes internacionales, incluso a nivel de OMS, en el ámbito de la higiene de manos. No cabe duda de que, en los últimos años, ha cambiado mucho la percepción de la importancia de este hábito, dejando de ser algo poco valorado para convertirse en el eje central de las políticas de seguridad del paciente. Administraciones Sanitarias, Servicios de Salud, Sociedades Científicas, etc., han desarrollado programas específicos en higiene de manos, y actualmente ya no se entiende un hospital en el que sus profesionales no estén formados en esta materia, o no dispongan de acceso a soluciones hidroalcohólicas en puntos de atención al paciente. Sin embargo, una vez avanzado en este ámbito teórico, hemos de avanzar también en su aplicación práctica y para ello, debemos dotar de recursos necesarios a nuestros trabajadores para que puedan alcanzar los niveles de cumplimiento adecuados que requieren los momentos de higiene de manos, aplicando también estrategias multimodales que aumenten su concienciación. El refuerzo con programas de observación de oportunidades/momentos de higiene de manos y el feed-back de dichos resultados a los propios trabajadores continúa siendo, sin duda, uno de los abordajes básicos más efectivos.

¿Qué actividades se van a hacer en los hospitales del grupo?

Durante el año 2015 tuvimos la primera oportunidad de realizar una formación homogénea en toda la red de clínicas y hospitales del Grupo HLA, e incluso en algunos de ellos, tenemos experiencias piloto en dar formación específica cada vez que un profesional se incorpora a trabajar con nosotros. Asimismo, realizamos las preceptivas observaciones de la higiene de manos, para valorar nuestro nivel de cumplimiento de los 5 momentos de la OMS. Además, durante el pasado mes de abril, hemos formado a nuestros sanitarios en la importancia de las superficies como reservorios de gérmenes que se pueden transmitir a través de las manos.

El próximo viernes, 5 de mayo, toda la red de hospitales del Grupo HLA dispondrá de stands informativos para concienciarán sobre la importancia de una buena higiene de manos. En este sentido, la Clínica HLA Vistahermosa de Alicante ofrecerá muestras gratuitas de soluciones hidroalcohólicas e informará a todo aquél que lo requiera. Para ello se instalará, durante toda la mañana, una mesa informativa en el hall del complejo hospitalario. A nivel interno, nuestro programa de gestión hospitalaria, GreenCube, como viene haciendo en los últimos 3 años, recordará a todos los profesionales, cada vez que entren, los 5 momentos clave de la Higiene de Manos.

Sobre HLA Grupo Hospitalario

El Grupo Hospitalario HLA está compuesto por 15 hospitales integrados con 27 centros médicos multiespecialidad y una red de unidades de referencia en tratamientos de última generación. 40 clínicas dentales, 8 unidades de reproducción asistida, 25 clínicas oftalmológicas dotadas de la más avanzada tecnología y 435 centros de análisis clínicos completan la estructura que HLA pone a disposición de sus pacientes. Con más de 1250 plazas de hospitalización HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulante. Más de 30 años de experiencia y presencia en seis países configuran un modelo de atención que basa su filosofía en el trato humano, la excelencia, el liderazgo, la responsabilidad y la especialización.