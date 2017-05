La Generalitat multó a Terra Natura por falta de formación a la empleada atacada por el tigre

La Generalitat Valenciana impuso una sanción de 5.000 euros al parque Terra Natura de Benidorm por "falta de formación" a la trabajadora que murió en julio pasado tras ser atacada por un tigre.

A través de la Dirección General de Trabajo, la multa del Consell valenciano se fundamenta en el informe realizado por el inspector, al que ha tenido acceso Efe, el cual afirmaba que la empresa "debería haber reforzado las acciones formativas y de información de riesgos en zonas como la investigada, donde un descuido o imprudencia del trabajador tiene consecuencias fatales en la mayoría de los casos".

El inspector de Trabajo, no obstante, consideraba como hipótesis más probable del accidente que la empleada pensase que no había ningún tigre en la zona de jaulas, y que dicha situación no fue comprobada a conciencia "no cerrando ninguna compuerta" mientras limpiaba.

También señala como causa posible que, aun habiendo comprobado que había un tigre en la zona de jaulas, "se despistase por cualquier motivo" y creyera que había cerrado previamente dos compuertas de separación.

A la hora de imponer la sanción, la Dirección General de Trabajo precisa en su informe que el accidente "es tan solo relevante como agravante" y agrega que "es irrelevante si hubo o no alguna imprudencia", algo que en su opinión "no se puede determinar, pues sobre el accidente sólo hay hipótesis".

Igualmente, el documento subraya que "en ningún caso hubo imprudencia temeraria" por parte de la trabajadora "pues la empresa no la había formado adecuadamente".

En este sentido, cabe apuntar el testimonio del técnico de prevención de riesgos laborales del parque a la policía, quien afirmó desconocer "si la trabajadora ha sido formada en dicho trabajo, si bien se la debe instruir y capacitar".

Añade el técnico que esa tarea "requiere de formación específica porque hay normas de actuación más allá del sentido común".

Este caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm, en donde esta semana están teniendo lugar las declaraciones de los cuatro investigados y diez testigos.