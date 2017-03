El abogado del yerno de la viuda de Sala defiende que «de los 23 indicios» de culpabilidad «apenas queda nada»

La sección décima de la Audiencia provincial de Alicante celebrará el próximo 15 de marzo una vistilla para estudiar la apelación de la defensa de Miguel López contra la decisión del juzgado de instrucción de ordenar su ingreso en prisión provisional por el asesinato de su suegra María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

La defensa de López apeló el ingreso en prisión de su cliente, acordada por el juez instructor que le considera supuesto autor material de los dos disparos que acabaron con la vida de María del Carmen en el concesionario de coches que él regentaba en la plaza de la Luna, en Alicante.

López permanece en prisión provisional desde el pasado 10 de febrero, dos días después de su detención, y dos meses después del crimen de su suegra.

Este mismo lunes, en los juzgados de Benalúa, se ha celebrado la tercera jornada y última de las testificales con la presencia del otro yerno de la víctima y de trabajadores de la familia y clientes del concesionario.

A ese respecto, el otro yerno de María del Carmen, aunque no ha querido explicar cómo ha ido su declaración ante el juez del juzgado número 7 que lleva la causa, sí ha indicado a los medios que su cuñado, Miguel López, es "muy buena persona".

Por su parte, el abogado defensor, José Antonio García, cree que "se han caído los indicios" de la Policía para atribuir a su cliente la muerte de Mari Carmen. "De los 23 indicios apenas no queda prácticamente nada. A parte de que hay una parte muy importante que no son ciertos, los demás no tienen consistencia ninguna", ha dicho a los medios.

Así, ha considerado que las declaraciones prestadas en el juzgado hasta la fecha no han ratificado los indicios, por lo que ha añadido que valorarán la situación.

Por contra, el abogado Luis Corno, acusación particular que representa al hijo de María del Carmen, ha señalado a los medios que nadie vio el suceso, pero que todos los testigos se han ratificado en sus declaraciones este lunes.

Reconstrucción

Para mañana martes queda la reconstrucción de los hechos en las instalaciones del concesionario Novocar, en cuyo lavadero de coches María del Carmen recibió los dos disparos el pasado 9 de diciembre.

La reconstrucción se realizará en dos momentos: en primer lugar a las 16.30 horas, con plena luz del día; y una segunda vez a las 19.44 horas para que la luz coincida con la que había aquél día de diciembre.