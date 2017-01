El PP denuncia 243 horas extra del conductor de Comercio

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante ha denunciado que el conductor asignado a la Concejalía de Comercio, de la que es reponsable el propio alcalde Gabriel Echávarri, realizó el año pasado 243 horas extraordinarias, 118 por encima de las contempladas en su nómina.

A ese respecto, el edil José Ramón González ha detallado en unas declaraciones que el conductor cobra, a parte de su sueldo, un complemento mensual compensatorio por 125 horas extras en el cómputo anual. Sin embargo, en 2016, el conductor de Comercio realizó "un exceso" de 118 horas extraordinarias más, por las que debería cobrar prácticamente 1.900 euros.

Por ello, desde el PP se ha recalcado: "Esto no puede ser. Tendrán que dar explicaciones de a qué se dedica este conductor y para quién". González ha supuesto que conducirá para "el asesor de Comercio --Pedro de Gea--, que no es ni concejal. Por ello, no entendemos por qué se produce y, lógicamente, pediremos las explicaciones oportunas".

Asimismo, ha recordado que el actual equipo de Gobierno al llegar que iba a haber "un ajuste del gasto supérfluo, eliminaron los conductores que había y los repartieron a distintas Concejalías y ahora resulta que nos encontramos con un gasto excesivo".

"Pues miren, creo que en este momento hay que dar ejemplo y están los medios de transporte como los autobuses y el tranvía, pero nunca con un exceso de jornada a cargo del Ayuntamiento para realizar no sé qué misiones", ha alegado.

El PP ha confirmado que finalmente la aprobación de ese exceso de horas se ha retirado de la Mesa Negociadora convocada para este lunes.