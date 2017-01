El PP critica las deficiencias que presentan las calles y zonas verdes

El PP cargó ayer contra el estado que presentan las calles y zonas verdes del término municipal en las que ha diagnosticado numerosas deficiencias. La edil Carmen Gómez repasó el estado en el que se encuentran algunas de ellas en cuanto a su vegetación, y responsabilizó de la falta de actuaciones al edil de Aptce Domingo Soler, como responsable del área «ya que ha cambiado la imagen de nuestros parques, pero a peor».

La representante de la oposición dijo que es comprobable que las palmeras y arbolado de la Plaza de la Constitución «han desaparecido de forma alarmante», en la calle Caballero de Rodas «cada día hay menos plantas», en la calle Concepción «ya empiezan a faltar árboles sin que ninguna de estas plantas haya sido repuesta», quejas a las que sumó que también en la Plaza de Miguel Hernández han desaparecido los maceteros. Para Gómez «la dejadez llega incluso a ser peligrosa porque algunos de los escalones de la Plaza de la Constitución están rotos, suponiendo un peligro para la seguridad de los ciudadanos». La popular dijo que la gestión de Soler «son castillos en el aire» y recordó que no ha cumplido sus promesas de mejoras en diversos espacios públicos ya que anunció actuaciones en octubre del 2015 para las plazas de Oriente y Miguel Hernández o en calles como Fotógrafo Darblade y Canónigo Torres, «brindis al sol de quien ni está ni se le espera porque ninguna de estas promesas se ha cumplido». Por último Gómez cuestionó la plantación de cincuenta moreras cedidas por Agamed para ubicarse en una parcela de la urbanización Torretas II ya que recordó que no es de propiedad municipal «según reconoció el alcalde en el Pleno de junio y no se pueden por tanto hacer actuaciones municipales como deberían saber él y Domingo Soler».