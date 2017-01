El Papa Francisco utiliza mucho las palabras: Permiso, gratitud y perdón, para dirigirse a los demás, y así queremos empezar esta 'Chispa' al comienzo del año. Permiso para entrar en vuestras vidas, gracias por abrir vuestras puertas y perdón, si no sabemos estar a la altura de vuestras expectativas. Sigue diciendo el Papa: «Jesús no nos pide que conservemos su gracia en una caja fuerte. Jesús no nos pide esto, sino más bien quiere que la usemos en beneficio de los demás. Todos los bienes que hemos recibido son para darlos a los demás, y así crecen. Es como si dijera: Aquí tienes mi misericordia, mi ternura, mi perdón: tómalos y haz amplio uso de ellos».

Hay una línea de fondo en el Evangelio de Jesús que San Agustín expresó con mucha claridad, recordándonos que «Dios que te hizo sin ti, no te salvará sin ti».

Dios necesita al ser humano. Sin una madre no podía encarnarse entre nosotros. Sin una familia no podía habitar en nuestro mundo. Tanto José como María podrían haberle fallado. Pero se fió de ellos. Y empezó la Encarnación. Pero esta encarnación es permanente. Hoy como ayer en Galilea, busca convocados. Empezó convocando a Pedro y Andrés; a Juan y Santiago, como escucharemos en el evangelio que hoy proclamamos en la Eucaristía. Les invita a acompañarle más de cerca en la tarea evangelizadora. Llama sin exigencias. No fuerza. No impone. Y la tarea que inició con ellos no acaba en ellos. Se abre a todas las personas de buena voluntad de acuerdo con sus circunstancias, situaciones, posibilidades. Nos llama a todos. Hay un refrán en nuestra Iglesia que dice: Si cada uno va a lo suyo, no vamos a ninguna parte. La Comunidad de Corinto sabía algo de esto. San Pablo les habló claro: unidad en la pluralidad.

«Vivimos tiempos de inclusión, de valorar lo diferente porque es riqueza para todos, para el conjunto; tiempos de compartir, de recrear una comunidad abierta al mundo que nos rodea. De comunicar, en definitiva. nuestra fe en la buena noticia del Reino», Convocados estamos. La respuesta es nuestra. Un abrazo.