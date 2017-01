Vuelve la reina de la revista musical

Una joven cantante argentina llega a España cuando contaba con 21 años en compañía de su padre para cobrar una herencia. Durante el trayecto en tren hacia Barcelona comenzó a cantar tangos para entretener a los pasajeros. Un viajero se quedó prendado de su voz y simpatía y la contrató para actuar en una gran fiesta benéfica a la que acudió Alfonso XIII. Así empezó para Celia Gámez ( Buenos Aires 1905 -1992) una carrera que la convertiría en una de las estrellas más populares de la revista musical española en la primera mitad del siglo XX. El propio monarca, cautivado igualmente por la forma de ser y actuar de la joven, hizo todo lo posible para facilitarle un camino que la llevaría rápidamente a la fama.

Así comienza el espectáculo 'La Celia' -escrito por Santiago Castelo y protagonizado por la actriz argentina Ivanna Rossi- que se representa mañana sábado a las 20.00 horas en el Teatro Chapí de Villena y el domingo en el Teatro Principal de Alicante a las seis de la tarde.

El musical, que fue concebido en un homenaje a Celia Gámez, se estrenó en el año 2014 en el Teatro Maipo Kabaret de Buenos Aires ( Argentina), donde ha estado tres temporadas consecutivas en cartel. Es la tercera vez que viaja a España. Entre 2014 y 2015 se representó en Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia. En esta última gira, iniciada a comienzos de año ha visitado diferentes ciudades españolas y concluirá en el Teatro Auditorio Palacio de la Audiencia de Soria tras las dos funciones de la provincia de Alicante.

«El musical cuenta la historia profesional y personal de una mujer que pasó 60 años de su vida subida a los escenarios. En la obra recreamos sus momentos gloriosos y también aquellos que fueron difíciles para ella», relata Ivanna Rossi. La actriz está acompañada en escena por tres músicos y cuatro bailarinas, todos ellos españoles.

'La Celia', que está dirigida por Emilio Sagi, incluye una selección de 16 canciones muy conocidas de Celia Gámez entre las que se encuentran 'Los Nardos', 'Que viva España', 'El Gulu Gulu', 'El Pichi' o 'El beso'. «Aquí en España es mucho más conocida que en Argentina. Sus canciones siguen sonando hoy en día. Podríamos decir que algunas de ellas son como himnos», afirma.

La actriz relata que cuando el director del Teatro Maipo de Buenos Aires, Lino Patalano, le ofreció interpretar el papel principal del musical conocía muy poco sobre la vida y la trayectoria de Celia Gámez. Sin embargo, conforme fue adentrándose en su historia, sintió la necesidad de conocer a fondo a una mujer a la que califica de »monstruo en el mejor sentido de la palabra». Más allá del libreto, « cuanto más sabía de ella más quería saber y traer la obra a España me ha permitido incorporar más datos. Ha habido gente que la conoció y que, a la salida del teatro, me espera para hablarme de ella. Recuerdo de manera muy especial a una anciana que vino acompañada de su biznieta y me contó, con lágrimas en los ojos, que había trabajado con Celia Gámez como bailarina de sus espectáculos. Conocer detalles que te cuenta la gente sobre su vida me ha ayudado a recrear cada vez mejor su carácter. La verdad es que este papel ha sido para mí un regalazo de la vida», afirma.

Según Rossi, representar la obra en España le ha permitido además conocer el entorno en el que se movió la popular actriz y cantante y que recrea el propio musical. « Actuar aquí ha supuesto un cambio grande en mí porque me ha permitido conocer de primera mano lugares que nombro en la obra. La calle Recoletos, por ejemplo, o la Puerta de Alcalá y la iglesia de 'Los Jerónimos», añade.

Paréntesis

Lino Patalano fue quien sugirió a Emilio Sagi dirigir eL montaje. Cuando el director de escena español conoció el proyecto de manos del empresario argentino decidió hacer un paréntesis en su agenda y viajar en 2014 a Buenos Aires para hacerse cargo del montaje del espectáculo.

Por la época en la que vivió la popular actriz de revista, predomina un tipo de público mayor de sesenta años, aunque, según Ivanna Rossi, también acuden espectadores más jóvenes atraídos por el formato musical de la obra y también por las referencias que tienen sobre Celia Gámez gracias al relato de padres y abuelos.

La obra ha recibido numerosos galardones en Argentina, entre ellos , el Premio ACE- que otorga la Asociación de Cronistas de Espectáculos- al mejor musical, la mejor actriz y el mejor vestuario, el Premio Florencio Sánchez a la mejor actriz, y los premios HUGO de teatro a la mejor dirección, actuación de protagonista femenina, vestuario, producción y mejor obra musical. en España fue nominada por los Premios Max.

La actriz Ivanna Rossi es, en la actualidad, una cotizada intérprete de musicales. Ha trabajado, entre otros, en 'For ever young', 'Sweet Charity', 'Los Miserables', 'El hombre de la mancha', 'Peter Pan' y es especialista en encarnar sobre los escenarios figuras internacionales. Fue el caso del papel de Rafaella Carrà en el show ¡Ella!, y el tributo a Rita Pavone que llevó a cabo en el musical 'Boccato di cardinale'. También actuó en la gira por Italia de '¿Mina, che cosa sei?'.