Guanyar debatirá el lunes en asamblea su continuidad en el equipo de gobierno

Guanyar Alacant ha convocado para el próximo lunes una asamblea ciudadana en la que los concejales de la formación informarán durante 40 minutos sobre la situación actual en el Ayuntamiento de Alicante y se abrirá un debate con los presentes. Tan abierto que no es descartable que se pueda discutir la continuidad de la formación en el equipo de gobierno, ya que no hay ningún tema cerrado.

Sin embargo, explicaron desde la formación, no es tan sencillo que se tome una decisión este mismo lunes, puesto que es necesario que se incluya en el orden del día la votación, algo que oficialmente no se contempla. No obstante, en una asamblea abierta nunca se sabe.

La tensión en el equipo de gobierno municipal es una constante y una parte de los militantes de Guanyar siempre ha apostado por romper el pacto de gobierno casi desde que se firmó por los continuos desencuentros que se han producido, desde los veladores a la municipalización de contratas o la celebración de corridas de toros. Después de las convulsas últimas semanas en el tripartito no se descarta que el debate resurja, puesto que el foco siempre ha estado entre esta formación y el PSOE.

En principio no se va a tomar ninguna decisión porque no se ha contemplado la votación

La última decisión del alcalde de eliminar un representante de Guanyar en la Junta de Gobierno Local (que supuestamente entrará en vigor el próximo martes, 24) ha exacerbado los ánimos aún más en la formación, unido a otros choques han tenido las últimas semanas como la finalización de la concesión al Arca de Noé o la creación de dos direcciones generales.

Los ediles de Guanyar, sin embargo, apuestan por mantener el pacto de gobierno firmado con Compromís y el PSOE a través del cual alcanzaron la gestión de varias áreas (Urbanismo, Medio Ambiente, Acción Social, Juventud y Cultura, entre otras), además de la primera tenencia de Alcaldía, como «forma de cambiar las cosas» en la ciudad, «que fue el motivo por el que nos presentamos», manifestaron fuentes de Guanyar a este periódico.

De hecho, la convocatoria de la asamblea se ha producido para fijar una posición para la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno, que tendrá lugar el próximo 25 de febrero, un día antes del Pleno. Pero los acontecimientos han puesto, una vez más, al borde el tripartito alicantino. Por el momento, la dirección de Guanyar controla la asamblea, aunque siempre está abierta a sorpresas.