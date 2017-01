«Me obsesiona que Alicante vea otra vez basket de máximo nivel»

Baloncesto y Alicante es un binomio que ha formado parte de la vida de Guillermo Rejón Miguel (Madrid, 1976) durante su exitosa carrera como profesional. Ha vivido durante tres etapas la época más gloriosa del baloncesto en la ciudad y ahora, a sus 40 años, se levanta cada mañana con la obsesión de ganar para seguir cumpliendo objetivos, el más inmediato: lograr la Copa este sábado en Granada en un Palacio de los Deportes lleno como en los días grandes.

- ¿Cómo le va en su cuarta etapa en Alicante?

-Muy bien. Muy ilusionado con este proyecto, ahora mismo estamos cumpliendo objetivos y es algo que se agradece después de tanto trabajo. Esta semana es muy ilusionante para nosotros, para la afición y el club. La Copa sería el primer título de prestigio para la Fundación.

3 ascensos a la ACB ha conseguido el pívot con el Lucentum en los años 2000, 2009 y 2013. 219 partidos ha disputado con el club alicantino y es el jugador que más encuentros oficiales ha defendido el escudo lucentino. 4ª etapa en el club alicantino. Volvió con 40 años después de ascender al Ourense a la Liga Endesa y no le dejaran inscribirse. LAS CLAVES Objetivo

«La Copa sería el primer título de prestigio para la Fundación, por eso es una semana muy ilusionante» Opciones

«Las claves serán la defensa y el rebote; el hecho de que sea una final no debe añadir presión a nuestro juego» Directiva

«Trabajan de una forma transparente para que no se vuelvan a cometer los errores del pasado»

-El Lucentum llega en un gran momento de forma a la final de Copa y Granada cuenta con una de las plantillas más potentes. ¿Espera una final muy atractiva?

-Normalmente este tipo de finales lo son. Yo creo que en cualquiera de las dos pistas hubiese sido el mismo tipo de partido con un gran ambiente. Son dos aficiones y canchas de ACB y espero que sea una final bonita de ver para el público y esperemos que muy grata para nosotros.

-Ya han jugado esta temporada en el Palacio en la primera vuelta. ¿Cree que el Lucentum ha ido creciendo y es mejor desde ese día?

-Absolutamente. Somos un equipo en construcción continua. Todos somos jugadores muy jóvenes, yo también (risas). Es un equipo nuevo y eso te hace que día a día tengas que ir mejorando pasito a pasito. Ahora estamos en una buena dinámica en la que ya hemos superado fases normales de adaptación y estamos creciendo en el juego con respecto al rival. Por eso cuando fuimos a Granada nos costó un más.

-¿Cuáles son las claves para volver a Alicante con el trofeo?

- La defensa y el rebote. Luego ya tienes que estar acertado y saber estar en un partido muy duro en una cancha muy difícil. No hay que pensar en que el partido nos añada presión por tratarse de una final. Estas cosas hay que disfrutarlas y sentir que es un partido más y que tienes que ganarlo porque tiene un premio especial.

-Volviendo a la Liga, el ascenso es el objetivo de esta temporada. ¿Ve al equipo peleando por la primera plaza esta temporada?

-El primer objetivo que nos marcamos era jugar la Copa y lo hemos conseguido. El segundo que tenemos es intentar ganarla. A partir del lunes me gustaría hablar de un objetivo que fuera quedar primero, pero ahora mismo solo tenemos en la cabeza la cita de Granada.

-Hablemos de recuerdos. ¿Qué significa para usted este club con el que ha conseguido tres ascensos a la ACB?

-Nací y crecí en Estudiantes, pero si tengo que elegir un club en el que me he forjado como profesional ése es el Lucentum. He tenido la fortuna de estar en grandísimos clubes, pero Alicante es una ciudad especial en la que vivo y siento el club como parte de la familia. Es la razón por la que sigo jugando y la razón por la que estoy tan ilusionado con este proyecto y tengo muchas ganas de que salga adelante.

-¿Qué supone ser el jugador con más partidos en la historia de la entidad, añade responsabilidad?

-Ahora mismo no soy consciente de esos números, pero para mí es un privilegio una responsabilidad grande ser el jugador que haya vestido más veces la camiseta del club de una provincia que tiene tanto caché en el baloncesto español.

-¿Qué sentimiento le produce ver el Centro de Tecnificación tan desangelado en esta cuarta etapa?

-Me lo tomo con ilusión. Entiendo que a una afición que se le quita todo se desilusione y no quiera saber nada de esto. La Fundación ha nacido para ser totalmente transparente y para ser de Alicante, de la cantera y de la gente de aquí; y yo quiero que el equipo en LEB Plata empiece a enganchar otra vez a la afición para que compruebe que trabajamos muy duro para que ellos puedan volver al Centro de Tecnificación. El primer paso es traer una Copa aquí para regalársela a todo el público.

- Toni Gallego, Médicis y Adriasola forman el núcleo duro del club, ¿cómo valora el trabajo que están despempeñando hasta ahora?

-Ellos, desde que cogieron el club, se pusieron en contacto conmigo. Siempre les he dado la opinión de todo esto y para mí es un privilegio poder estar en un proyecto donde figuren ellos y al que han dedicado muchas horas de trabajo y superado muchos momentos difíciles. El que todo sea transparente y la forma en la que están trabajando es una forma natural de mostrarle a la gente que los errores del pasado no se van a volver a cometer y que esa base tiene que ser así para tener un proyecto sostenible en el tiempo.

-¿Cree que Alicante volverá a ver a medio plazo baloncesto de máximo nivel?

-Lo tengo como una obsesión. Porque sería injusto que fuera de otra manera. Alicante lo ha dado todo para tener el baloncesto en el máximo nivel y se lo merece.