Echávarri anuncia que «nunca más» hablará de la relación con sus socios

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, anunció ayer que no volverá a hablar «nunca más» de «cuestiones domésticas» dentro del equipo de Gobierno -que comparte con Compromís y Guanyar, y «de si nos llevamos bien» porque considera que «no le interesa a la mayor parte de los alicantinos».

Se refirió así a las afirmaciones del portavoz del equipo de Gobierno, Natxo Bellido, que el martes culpó a los socialistas de poner trabas al diálogo en el tripartito y criticó la «urgencia» de Echávarri en quitarle peso a Guanyar sin antes hablarlo en la comisión de seguimiento del pacto de gobierno.

El alcalde entiende que «no le interesa a la mayor parte de los alicantinos si nos llevamos mejor o peor, más allá de satisfacer una propia curiosidad». A su juicio, «no aporta nada a la ciudad ni al bienestar de los alicantinos que estemos constantemente hablando de cosas internas y no poniendo en valor las muchas cosas que se están haciendo».

Por eso, señaló, «yo no voy a hablar nunca más de relaciones internas ni contestar, por supuesto, ni a Miguel Ángel (Pavón) ni a Natxo (Bellido) por las manifestaciones de ayer (por el martes)».

Lamentó que esas cuestiones «tapan las muchas cosas que se están haciendo bien». A ese respecto, Echávarri, que se encontraba en la inauguración de Fitur 2017, puso en valor que el stand de Alicante, con 90 metros cuadrados, era «donde más gente estaba haciéndose fotos y donde estaban trabajando en captar un congreso importantísimo para la ciudad y con gente que va a rodar una película». A su juicio, «esas cosas positivas son las que la gente quiere oír y quiere ver y percibir que los dirigentes trabajan por la ciudad y que la ciudad va bien y que el buen nombre de Alicante empieza a sonar y redunda en beneficio de la economía», en vez de que se hable de si «este ha dicho no sé qué y el otro le contesta no sé qué. Como alcalde no voy a hablar más», zanjó.