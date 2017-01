«Tenemos que estar todos unidos y ser amables con el Eldense»

Cristina Birlanga, abogada que ejercer actualmente como consejera adjunta al portavoz del grupo inversor que se ha hecho cargo de la dirección deportiva del CD Eldense -y cuyo nombre sigue sin hacerse público- ofreció ayer en conferencia de prensa informativa en la que expuso la pretensión de los nuevos rectores de la entidad, cuya identidad sigue permanencia en el anonimato, de dar visibilidad al club en la ciudad y potenciar la afición, entre otros objetivos prioritarios.

Birlanga, que ejerció como letrada en nómina en el Elche CF en Primera División, indicó que aunque no sabe de fútbol, está convencida de que «el Deportivo se va a salvar y va a permanecer en Segunda Bcon el trabajo de su nuevo entrenador, Mario Cartagena. «Tenemos que estar todos unidos y ser amables con el club, aquí no hay dos bandos, junta gestora y grupo inversor, somos uno sólo», recordó la abogada.

La letrada publicitó su pretensión de «potenciar todo lo relativo a la afición, ahora nuestra gente está deprimida y queremos que venga más público al estadio», aseveró antes de enfatizar que el pasado domingo, en la victoria del Eldense frente al Gavá, «vimos pocos niños y pocas mujeres». «Voy a reunirme con las peñas, quiero también que el club tenga más visibilidad en la ciudad, con la presencia de jugadores en inauguraciones y demás eventos, queremos que visiten los colegios...», enumeró la exabogada franjiverde.

Birlanga no quiso entrar en detalles relacionados con cuestiones económicas de la entidad o firma de contratos y manifestó: «Estamos tratando de apagar pequeños fuegos, luego ya iremos con lo importante, pero tenéis que darnos un poco de margen, sólo llevamos una semana y yo en una semana no puedo poner en orden mi casa, hay carenciasque no se subsanan en un día. Vamos a intentar organizar una estructura interna del club con los departamentos debidamente organizados, pero necesitamos tiempo para ello», reconoció la letrada, que ya realizó esta misma tarea con éxito en el Elche hace cuatro temporadas.