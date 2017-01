Cambiemos critica la ausencia de transparencia en el área de Contratación

El portavoz de Cambiemos Orihuela, Karlos Bernabé, volvió ayer a criticar la que a su juicio es «una ausencia de transparencia» en el área de Contratación municipal y desgranó diversos aspectos que en opinión de su grupo no son de recibo. El responsable de la formación de izquierdas dijo que en otras localidades los ayuntamientos tienen comisiones de vigilancia para el cumplimiento de los contratos que suscribe la administración con particulares o empresas y que esta circunstancia no se da en Orihuela.

En sus críticas al equipo de gobierno del PP reseñó que lo que se da «es un abuso en la utilización de los contratos menores» una fórmula que desdeñó al no haber libre concurrencia de ofertas «porque se hacen de una forma opaca como la aplicación para móviles de la campaña de navidades». Bernabé fue más allá y dijo que en la web municipal no está disponible toda la información respecto al área de Contratación cmo uno menor para el mantenimiento de las redes sociales municipales por un montante de 11.747 euros «que no se publica pero luego aparece escondido entre las resoluciones de Alcaldía que tenemos que revisar los concejales pero no están de libre acceso para los ciudadanos» o que tampoco se ha publicado el de la contratación de expositores para el simposio agroalimentario por otros 16.800 euros. De igual modo el portavoz del grupo de izquierdas reseñó que el historial de este área en la web termina en mayo del año pasado «e incluso para la oposición es difícil fiscalizar la labor del equipo de gobierno en estas cuestiones». Bernabé añadió en sus reproches que tampoco se sigue la Ley de Transparencia en cuanto a darle publicidad a cuáles son los principales contratistas del Ayuntamiento o que no hay informes economicos de la actividad municipal «y cuando los hay no son comprensibles con lo cual se infringe otra de las premisas de la ley».

Desde Cambiemos siguieron apostando por introducir criterios sociales en el cumplimiento de los contratos «y evitar casos como el abuso con los monitores de Clequali que trabajaron en Juve», denunció. A este respecto alertó que a finales de febrero expira la última prórroga que tiene esta empresa que se encarga de los monitores deportivos «y a no ser que se haga un procedimiento exprés tendrá que empezar a pasar facturas sin contrato» aunque defendió que su grupo aboga por la municipalización del servicio.