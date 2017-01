Un recuerdo de la niñez que se convirtió en arte

Entre las numerosas fotografías realizadas por María Dolores Mulá hay una que para la artista tiene un significado especial. Muestra una iglesia románica rodeada de agua recortada sobre un fondo de verdes montañas. Aunque no se ve, allí está también la casa de su niñez. Y su colegio. También el cine al que iba con su familia los domingos. Y la fuente junto a la que hacía objetos de barro. Todo ello yace, además de en su recuerdo, bajo las aguas del pantano de la imagen.«Toda mi vida he pintado y dibujado el agua. Mi obra habla de aquel lugar que perdí y que me marcó para siempre. Tenía once años cuando nos fuimos de allí. Hoy tengo 63. Pero no lo he olvidado», relata.