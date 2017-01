El PP pide la dimisión de Mollà al acusarla de evitar el cierre de un local en Nochevieja

El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Vicente Granero, pidió ayer la dimisión de la concejal Mireia Mollà, al considerar que utilizó su cargo político para defender intereses privados. En este sentido, señaló que sus explicaciones sobre lo ocurrido en Nochevieja en un local de Torrellano «son inverosímiles y asombrosas» y le acusó de «intentar evitar que no se cerrara una cafetería que no tenía licencia para celebrar fiestas, ni para poner música, ni para acoger ese aforo que tenía en ese momento».

Agregó que «lo que hizo esa noche está fuera de lugar, es caciquil y roza la corrupción, por eso ella lo ocultó». Anunció que desde su grupo municipal pedirán el expediente policial de la actuación, «si existe la grabación de sus llamadas, el número de las mismas, a quien lo hizo, el horario y cómo intervino Mireia Mollà en este asunto».

Además puntualizó que los populares piensan que la concejal Mireia Mollà «es una vergüenza para Elche». Según Granero, «no trabaja, lleva más de un año sin ir a Pimesa, donde es consejera; no tiene voto en las juntas de gobierno, pero sí sale de las mismas cuando los temas no le interesan, y además crea comisiones como la de seguimiento del proyecto del Mercado Central, que sólo convoca una vez siendo ella la responsable de la misma y no se vuelve a saber nada más de ese tema».

Por su parte, el sindicato de policías SSPME-CV consideró, en un escrito, que la intervención de Mollà fue una «injerencia» en la actuación de la Policía Local y señaló que «deja mucho que desear». En este documento cuestiona la versión de la edil, al indicar que «quiere disfrazar su presencia en ese lugar, porque como bien sabe ella no la llamaron los vecinos para que intermediara, sino que se encontraba en el interior de la fiesta».

«Sobradas explicaciones»

Mollà salió al paso de estas manifestaciones, aseguró que no dimitirá y que «he dado sobradas y exhaustivas explicaciones sobre lo ocurrido», recordó que intervino para evitar un altercado y señaló que «tanto la Policía como los vecinos tuvieron un comportamiento ejemplar, lo que evitó que se produjeran problemas».

Incidió en que el PP pedía su dimisión cuando ella ya había dado cuenta públicamente de su actuación, y consideró que estuvo justificada y fue «correcta».

Resaltó la importancia de conocer que en las pedanías -ella es vecina de Torrellano- con un número menor de vecinos que el núcleo urbano, la repercusión de cualquier incidente es mayor y señaló que tanto su versión de los hechos como la forma de actuar coincide con la ofrecida por los policías que intervinieron.