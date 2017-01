Los Hispanos sellan su pase a octavos de final

La selección española selló su clasificación matemática para los octavos de final del Mundial de Francia tras imponerse por un contundente 42-22 a Angola, en un encuentro que sirvió a los Hispanos para dar minutos a los jugadores menos habituales. Fue una oportunidad que no desaprovecharon jóvenes como el lateral Alejandro Costoya, que hasta ahora no había gozado de ni un solo minuto en el torneo, o el extremo Ángel Fernández, que aprovechó para inaugurar su casillero de goles, tras no poder hacerlo ni ante Islandia, ni Túnez. El conjunto español dejó casi sentenciado el duelo a los diez minutos con un parcial de 10-2. La rento no dejó de crecer, sobre todo cuando, ya en la segunda mitad, la lesión del portero angoleño Giovany Muachissengueobligó a un jugador de campo a ejercer como guardameta ya que el meta titular, Figueira, había sido expulsado con una roja directa. España afronta las dos últimas jornadas, frente a Macedonia y Eslovenia, con el billete asegurado y las opciones intactas de acabar primera de grupo, para ello deberá ganar ambos encuentros.

ESPAÑA 42 ANGOLA 22 España: Pérez de Vargas; Balaguer (6), Gurbindo (-), Gedeón Guardiola (2), Morros (-), Costoya (4) y Ángel Fernández (9, 1p) -equipo inicial- Corrales (ps), Rivera (6, 2p), Víctor Tomás (3), Dujshebaev (4), Sarmiento (1), Aginagalde (-), Cañellas (1), Goñi (2) y Figueras (4). Angola: Muachissengue; Mulenessa (1), Lopes (7, 2p), Nascimento (-), Ferreira (5), Antionio (3) y Teca (2) -equipo inicial- Figueira (ps), Aguiar (-), Hebo (2), Maneco (-), Quinanga (2) y Pestana (-). Marcador cada 5': 5-2, 10-2, 13-5, 15-7, 18-9 y 21-10 (Descanso) 24-13, 27-14, 32-19, 37-20, 40-21 y 42-22 (Final). Árbitros: Expulsaron con roja directa al portero de Angola Gilberto Figueira (m.9). Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo B del Mundial de Francia disputado en Les Arenes de Metz (Francia) ante unos 2.000 espectadores.