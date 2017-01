Esquembre: «Hay jugadores que han venido a reírse de la afición del Eldense»

José Miguel Esquembre, letrado que representa al grupo inversor italiano que se ha hecho cargo de la dirección deportiva del Eldense, cargó ayer contra parte de la primera plantilla azulgrana. «Ante el Prat habeís visto un Eldense con muchos chavales jóvenes que han metido la pierna como si les fuera la vida en ello, eso es pasión por su equipo y por el fútbol. A partir de este momento se van a hacer las cosas serias, los jugadores tienen que venir a ganarse e sueldo y aquí no se lo estaba ganando ninguno», recriminó el abogado.

«Aquí hay jugadores de fútbol que han venido a reírse de la afición del Eldense, se han borrado de los partidos. Estaban todos arriba, en la tribuna, riéndose cuando tendrían que estar rojos de vergüenza. Si algunos de los futbolistas que estaban arriba se van a otro equipo, pobrecito del club en el que recalen», advirtió el representante técnico.

«Os anuncio que habrá muchas bajas y a los que rescindamos le vamos a abonar la mensualidad de diciembre con un pagaré con fecha 1 de junio porque han tomado el pelo a la gente, queremos un Deportivo fuerte, que no vaya haciendo el ridículo como hasta el momento», volvió a insistir Esquembre.

«Los que se quedaron sin convocar el domingo se estaban mofando de sus compañeros en tribuna»

En referencia al nuevo preparador Mario Cartagena, el letrado indicó: «Cartagena me transmitió una fuerza increíble y me dijo que con él, el equipo se iba a dejar el alma en el campo y así ha sido. Con Mario Cartagena están abiertas todas las opciones, es un tío que mira a los ojos y me gusta, no le hace la pelota a ningún jugador y eso es bueno porque crea competitividad».

Interrogado por las personas que conforman el grupo inversor que se ha hecho cargo del Deportivo, José Miguelno dio pistas: «Todavía no puedo deciros quiénes están al frente porque queremos demostrarlo con hechos. La conexión con Jumilla existe, pero sí os puedo decir que no son los que invirtieron allí ni mucho menos. Esten tranquilos, aquí hemos venido a ayudar, está todo controlado por la gestora y no hemos venido a dejar deudas, venimos a trabajar», esgrimió Esquembre.

«Nuestra meta es sumar 10 victorias. A partir de la semana que viene habrá jugadores profesionales con contrastada categoría futbolística capaces de alcanzar lese objetivo, si no se consiguen y descendemos, el año que viene haremos un gran equipo en Tercera para subir».

Tampoco resolvió la incógnita sobre el futuro del nuevo entrenador, rescatado del Elda Industrial para la ocasión: «Mario Cartagena decidirá qué quiere hacer porque no hay nada firmado, es un entrenador que podía estar entrenando en Primera División», subrayó antes de confirmar su total libertad dentro del vestuario para tomar decisiones: «No nos hemos inmiscuido en nada, él ha decidido dejar en la grada a los que se ríen del Eldense y ha apostado por gente de su confianza. Estamos muy contentos con él», avisó.

Esquembre fue más allá: «Los jugadores van a tener que asumir un régimen disciplinario, se deben a un club y asumen sus obligaciones. Vamos a dotar a los jugadores de lo que necesitan. Nos pondremos en contacto con una clínica de fisioterapia para que atiendan adecuadamente a nuestros futbolistas, anunció». Si algunos futbolistas tienen vergüenza pedirán la baja.