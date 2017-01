Ciudadanos propicia la primera moción de censura en la comarca y da la Alcaldía al PP

Almoradí se convirtió ayer en el epicentro político de la provincia. El primer cambio de gobierno municipal a través de una moción de censura en la comarca -en la provincia ya ocurrió en Novelda hace unas semanas- llegó de la mano de Ciudadanos, partido que estrenó su participación en la vida política en el actual mandato con representantes en varios puntos de la Vega Baja. El Partido Popular consiguió la vara de mando dieciocho meses después de la última toma de posesión, y María Gómez pasó a ser la primera alcaldesa del municipio. El bipartito PSOE-IU no ha podido tener más recorrido ante el bloqueo al que le han tenido sometido los partidos de la oposición.

Los miembros del equipo de gobierno saliente repasaron su breve trayectoria y criticaron al partido naranja por haber cambiado de opinión, y por tanto su apoyo, en tan poco tiempo. En la bancada de enfrente los populares vendieron «ilusión» como eje principal del nuevo gobierno que arranca hoy con la urgencia de acometer obras en diferentes infraestructuras.

La mesa de edad dirigió el Pleno Extraordinario que contó con mucho más público que el de investidura en junio del 2015. La concejal más joven, Ana Andreu, leyó el argumentario presentado por Ciudadanos y PP, que se basó en «la paralización de la gestión municipal». Gómez criticó que el bipartito no ha tenido suficiente poder en el foro plenario para sacar proyectos importantes y remarcó que el nuevo gobierno que ya preside cuenta con el 57% de apoyo electoral, así como que ambas formaciones ya han llegado a acuerdos en su labor de oposición. La portavoz popular echó en cara la falta de diálogo de izquierdistas y socialistas y la ausencia de un presupuesto con el que «se pudieran cuidar parques, plazas y todos los servicios».

El gasto corriente fue el otro puntal sobre el que la popular sacó a relucir las vergüenzas del equipo saliente. Hizo hincapié en el plan de ajuste que se aprobó tras excederse el techo de gasto en 750.000 euros en seis meses de gobierno. También pidió un mayor control del remanente positivo que «solo se ha aplicado para amortizar deuda con los bancos», y agregó que «no se han realizado inversiones por la ausencia de proyectos».

El grupo Popular consideró que la imagen de Almoradí ha perdido valor en el último año y medio, sobre todo en los eventos que organizaban las diferentes asociaciones almoradidenses. «Han provocado esta mala imagen por el sectarismo y el rencor que han vertido», insistió Gómez

El gobierno que dirigía Jaime Pérez ha trabajado sin apoyo en el Pleno con una gestión basada en la Junta de Gobierno Local, decretos y otra serie de actuaciones. El mayor escollo era el del presupuesto prorrogado del 2015 ante la negativa de Ciudadanos a aprobar uno nuevo y que se iba a mantener con una segunda prórroga para este año.

Por su parte, el alcalde saliente manifestó que «han querido minusvalorar nuestro trabajo pero hemos dignificado el Ayuntamiento para cambiar el cortijo que era antes». Reconoció que «por más que he tendido la mano no han querido cogerla, dos no se pueden entender si uno no quiere» sentenció. Para el socialista el único problema para que la moción de censura no prosperase antes fue que «había que arreglar los sueldos y los sillones». Además se jactó de haber tratado a todos los ciudadanos que acudieron a su despacho de forma igualitaria.

La teniente de alcalde, María Jesús Pérez, centró su discurso de despedida de su cargo en la «política de pisar la calle» y dignificó el papel de las asambleas ciudadanas como otra forma de gestionar un pueblo. La edil pidió al nuevo gobierno que no tarde diez años en conseguir un colegio para Almoradí que le urge porque «todos tienen barracones».

La portavoz de Ciudadanos, María Quiles, puso el acento en que la moción de censura «es un acto democrático» y justificó la decisión en que «nos dimos cuenta de que el cambio que esperábamos en el Ayuntamiento no había llegado». La concejal reiteró varias veces la presión por la que ha pasado en los últimos quince días en los que dijo que «ha habido mucho ruido y poca reflexión». Los votos de concejales de PP y Ciudadanos dieron la vara de mando a María Gómez, que ya ocupa la Alcaldía de la localidad.